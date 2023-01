Expert o Lopraisově nehodě: Obávám se, aby Aleš měl ještě chuť závodit

Když se ve středu ráno doslechl o tragické nehodě Aleše Lopraise s divákem , zamrazilo ho. Jako desetinásobný účastník Dakaru si dokáže představit, jak musí být taková situace náročná. „Aleš je můj kamarád a vůbec mu to nezávidím. Diváci by měli mít svůj zdravý rozum,“ říká Martin Kolomý, specialista na dálkové rallye kamionů.

Co jste si pomyslel, když se k vám tato tragická zpráva dostala?

„Je to hrozná smůla. Ten divák tam neměl co dělat. Připadne mi, jako by si snad vůbec neuvědomoval, na jakých závodech je. Je to neštěstí, a to nejen pro toho člověka, který tu dnes není, ale i pro pilota, který s tím bude muset žít celý zbytek života. Aleš je můj kamarád a vůbec mu tu situaci nezávidím. Smůla navíc je, že tu kolizi vůbec neviděli. Věřím, že by Aleš jinak okamžitě zastavil. Díval jsem se na video a byla to opravdu nepřehledná situace.“

Jak si může člověk představit výhled ze závodního kamionu?

„Jezdíte za hrany dun a díváte se jen dopředu, kde máte obrovský čumák. Lidé si myslí, že vidíte před auto, za auto…ale tak to vůbec není. Můžete si to představit tak, jako byste se s autem chtěli vyškrábat na strom. Strom se ale najednou zlomí a vy začnete padat za hranu dolů. Absolutně nemáte šanci vidět, co se děje.“

Jsou na Dakaru vyhrazené části pro diváky?

„Někde zóny jsou, jenže moc jich není. Dakar se nedá vyzónovat. Jedete tisíc kilometrů, z nichž je 300 až 400 závodních. Tak rozsáhlý prostor nemohou organizátoři vůbec uhlídat. Mělo by to být na divácích, kteří mají svůj zdravý rozum. Někteří jsou ale kvůli akčním záběrům schopní riskovat i život.“

Máte vy sám podobnou zkušenost, jako je tato?

„Jednou jsem v dunách přejel motorkáři motorku, kterou si tam opravoval. Zapomněl zapnout sentinel a vůbec si neuvědomil, že tudy pojede kamion. Řešilo se to dva dny, ale z kamionu jsem to bohužel opravdu neměl šanci vidět. Nicméně byl jsem moc rád, že to tehdy odnesl jen stroj a že jsem ho nepřejel. Pro něj tím však Dakar skončil, protože motorka zůstala jako banán a už ji nikdo nikdy nezprovoznil.“

Říkáte, že Aleš Loprais je váš kamarád, mohl byste ho popsat jako člověka?

„Je určitě férovej, vyrovnanej, jinak by nemohl takový závod jet. Znal jsem se i se strýcem Karlem, který pro nás byl ikonou. Myslím, že Aleš je ten typ člověka, v kterém taková událost zůstane, a obávám se, aby se k tomu závodění měl vůbec ještě chuť vrátit.“