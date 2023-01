Messi jako klenot Barcelony? Bývalé vedení to vidělo jinak: Krysa z kanálu!

Slavný klub se zrovna potácel v obří finanční krizi, nedařilo se ani na hřišti. A když unikly detaily o miliardové smlouvě Lionela Messiho (35), bylo ještě hůř. Teď se ukázalo, že si na hvězdě drsně smlslo bývalé vedení Barcelony.

Na konci ledna 2021 zveřejnil španělský deník El Mundo detaily Messiho smlouvy. Kapitán a největší hvězda klubu si měl přijít celkem na 14,4 miliardy korun za čtyři roky, klub se přitom potácel v dluzích, ty kvůli covidu vyšplhaly na 13 miliard. „Nechápu, proč někdo říká, že Messi ruinuje Barcelonu. Díky němu je klub skvělý, on sám roky prokazuje své kvality. Zaslouží si respekt,“ hájil ho tehdejší trenér Katalánců Ronald Koeman. Respekt měl ale požadovat spíš po bývalém vedení Barcelony...

Řídil všechno

Hlavouni kolem exprezidenta Josepa Bartomeua si Messiho pořádně vychutnali v soukromé whatsappové konverzaci, která nyní unikla na veřejnost. Bartomeu a spol. tehdy v Barceloně už pár měsíců nepůsobili, ale na kouzelníka s desítkou na zádech měli očividně pořád spadeno. „Ke kanální kryse nemůžete být uctiví. Klub mu dal všechno, on rozhoduje o přestupech, nových smlouvách, sponzorech, ale zajímá ho jen to, co z toho bude mít on. Z jeho strany se hromadí vydírání a hrubosti, my to od toho hormonálního trpaslíka dlouho tolerovali,“ vztekal se někdejší šéf právního oddělení klubu Roman Gómez Ponti.

Ožebračte ostatní

Messimu vyčítá i chování během pandemie. „Když se věci kvůli covidu pokazily, dovolil si napsat, ať snížíme platy ostatním, ale jemu a Luisi Suárezovi prý na peníze sahat nemáme,“ vztekal se Ponti. „Ve spoustě věcí souhlasím,“ přitakal exprezident Bartomeu, aby v konverzaci spolu s ostatními pěkně zdrbal ještě další hvězdy Busquetse s Piquém!

Messi v létě 2021 z Barcelony odešel zadarmo do francouzského PSG.