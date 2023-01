Baníkovec Šín jako hvězda Dortmundu: Po rakovině zase pálí!

Nejtěžšího životního soupeře porazili, góly proti fotbalovým sokům tak už jsou pro ně hračka. Po rakovině pálí jak hvězda Dortmundu Sebastien Haller (28), tak i Matěj Šín (18) z Baníku!

Útočník Haller se do hry vrátil po boji s rakovinou varlat a v přípravě hned hattrickem sestřelil Basilej (6:0)! V Česku na něj navázal mládežnický reprezentant Šín, který se také půl roku úspěšně pral s onkologickým onemocněním.

„Cítím se v plné formě!“ hlásil ostravský záložník, jenž na soustředění v Turecku gólem pečetil výhru 5:0 nad polskými Kielci. Kromě trefy navíc Šín (stejně jako Haller) překvapil trenéry svou fyzickou připraveností.

„Po kondiční stránce je na tom velice dobře. To nás až překvapilo, výsledky jeho kondičních testů patřily k nejlepším!“ smekl kouč Baníku Hapal, který také ocenil Matějův postoj: „Věřím, že zůstane stejně pracovitý, jako je dosud.“

Přesto, že na mladém fotbalistovi je vynucená pauza při výkonu na hřišti znát, trenér ostravského celku tuší, že Šín nebude potřebovat dlouho k tomu, aby se dostal zpátky do formy:„S míčem to ještě není stoprocentní, protože fakt vypadl na dlouhou dobu, ale věřím, že se do toho velice rychle dostane.“