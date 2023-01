Loprais po tragické nehodě na Dakaru: Vzkaz fanouškům!

Letošní Dakar by nejspíš Aleš Loprais (43) nejradši vymazal ze své paměti. Ve chvíli, kdy byl se svými výsledky na špici, došlo k velkému neštěstí, při kterém přišel o život italský fanoušek († 69). Ačkoliv český jezdec nemohl situaci zabránit a pozdější vyšetřování ukázalo, že on sám byl v tragédii bez viny, Lopraisova účast na Dakaru byla u konce. A krátce před příletem zpátky do domoviny poslal svým fanouškům vzkaz!