Útočnou píseň si líbit nenechal: Piqué Shakiře tvrdě vrací úder!

Pohár trpělivosti přetekl! Gerard Piqué (35) dlouho tvorbu své bývalé partnerky Shakiry (45) přehlížel navzdory tomu, že v nich vždy víceméně zhudebnila svůj vzkaz pro něj. Poslední písnička, ve které se kolumbijská hudebnice obouvá nejen do svého ex, ale také do jeho nové lásky, už ale byla na bývalého kapitána Barcelony příliš a ozval se.