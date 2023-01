Záhadná smrt ruského MMA bojovníka (†25): Našli ho mrtvého ve vlaku!

Podivná smrt mladého MMA bijce otřásla v těchto dnech světem bojových umění. Ruského sportovce, který byl zvyklý na tvrdou dřinu v kleci, totiž našli mrtvého ve vlaku. Zprávy o příčině smrti navíc nejsou úplně jednoznačné...

Milovník smíšených bojových umění Georgij Gaglojev zemřel ve vlaku směřujícím z Moskvy do Vladikavkazu. V jednom z vagónů jej objevili bez známek života. Vlak zůstal stát v jedné ze zastávek a k bojovníkovi ihned dorazili záchranáři. Ani oni však nedokázali bezvládnému Georgijovi pomoct.

„Gaglojevovo tělo bylo nalezeno při zastávce vlaku v Rostově na Donu,“ citovala agentura RIA Novosti Sport zdroj obeznámený se situací.

Informace z ruských webů, které o úmrtí mladého muže informují, se rozchází. Zatímco některé stránky píší o tom, že Gaglojev zemřel kvůli plicní embolii, například stránka KP.ru zmiňuje, že na těle sportovce byly nalezeny známky násilné smrti.

Web Bloody Elbow připomněl, že Gaglojev se nedávno obrátil na čečenského vůdce Kadyrova kvůli své tetě. Ta se živila jako věštkyně a před pár měsíci se po ní slehla zem. Poté, co přiletěla do Grozného si najala taxík, aby ji odvezl do domu v Severní Osetii.

Jenže tam už nedorazila a auto bylo nalezeno opuštěné poblíž hranic. Věšetětsví je nicméně v islámu zakázáno a tak si Gaglojev myslel, že v muslimské oblasti zmizení jeho tety souvisí právě s tímto problémem. Kadyrova prosil MMA bojovník o to, aby pomohl jeho příbuznou najít. Odpovědi se sice nedočkal, ale nahrávka s jeho prosbou se stala virální.