Slavia navázala novou spolupráci: Pakt Tvrdíka s Ronaldovým klubem!

V přestupovém období se Jaroslavu Tvrdíkovi (54) povedl úctyhodný úlovek. Nejedná se ovšem o hráče, ale o spolupráci se saúdskoarabským celkem Al Nassr. Ano, jedná se přesně o to působiště, kam začátkem kalendářního roku zamířil legendární Cristiano Ronaldo (37). A čeští fotbaloví příznivci se už teď ptají, jestli uvidí hvězdného Portugalce v Edenu.

Stačila jedna krátká věta, pár slov na sociální síti, a předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík způsobil v Česku poprask. „Těšíme se na spolupráci s týmem Al Nassr,“ napsal fotbalový boss na Twitter pod sérii fotek ze Saúdské Arábie.

Na nich Tvrdík pózuje společně s vedením týmu, kterému se nedávno podařilo ulovit slavného Cristiana Ronalda. Na Blízkém východě si za rok vydělá 200 milionů eur (4,8 miliardy korun). Čeští fanoušci se hned začali předhánět v dotazu, kdy že to vlastně uvidíme CR7 na domácím stadionu sešívaných.

Ronaldo v Edenu?!

„Třeba přátelák v Edenu za podmínky, že by hrál Ronaldo, by byl fajn,“ napsal se smějícím se smajlíkem pod příspěvek jeden z uživatelů. Další zase v nadsázce naráželi na Ronaldovo hostování v pražském celku kvůli potencionální účasti v Lize mistrů, kterou by si mistr Evropy z roku 2016 ještě rád zahrál.

„Pokud se letos Slavia kvalifikuje do základní skupiny Ligy mistrů, je šance, že půjde Ronaldo na hostování do Slavie?“ ptal se další fanoušek odlehčeně. Tento scénář zůstane s největší pravděpodobností pouze v kategorii sci-fi. Detaily spolupráce zatím zveřejněny nebyly. Jisté ovšem je, že Slavia navázala velice slibné partnerství.