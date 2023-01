Slovenská lyžařka Vlhová se omluvila za vulgarity: Reakce rivalky Shiffrinové!

První vítězství v sezoně. Přesně to pro slovenskou lyžařku Petru Vlhovou (27) znamenal triumf v rakouském Flachau během minulého týdne, kdy opanovala noční slalom. Po prvním místě ale následovala kontroverzní oslava, při které se olympijská vítězka z Pekingu připojila k vulgárnímu urážení její největší soupeřky Mikaely Shriffrinové (27). Vlhová nyní hodila zpátečku, jak to přijala Američanka?

Pro nejlepší lyžařku našich sousedů to byl téměř dokonalý večer. Na svahu si 10. ledna dojela pro sedmadvacátý skalp v seriálu Světového poháru, kolem spousta nadšených přátel, tak co by se mohlo pokazit? Třeba to, že si někdo během oslav vzpomněl na vulgární „odpovídačku“, kterou nedávno skandovali slovenští junioři po výhře nad USA během hokejového šampionátu.

Kdo dostal na pi*u?

Nyní to od Slováků opět schytal někdo ze Spojených států, tentokrát dvojnásobná zlatá olympijská medailistka Mikaela Shiffrinová. „Kdo dostal na pi*u?“ ptá se člověk na videu. „Shiffrin!“ řve Vlhová v záběru. Nyní si Slovenka sype popel na hlavu.

„Omlouvám se za nepřípustné spojení příjmení mé největší soupeřky s vulgárním, fanouškovským pokřikem,“ vyjádřila se rodačka z Liptovského Mikuláše pro Denník N prostřednictvím svého manažera Richarda Galoviče koncem minulého týdne.

„Hned po medializaci tohoto incidentu jsem se s Mikaelou spojila, omluvila se jí, vysvětlila jsem všechny okolnosti a ubezpečila ji, že to z mé strany v žádném případě nebylo myšleno osobně. Věřím, že ví, že k ní jako k člověku, a stejně tak jako k úžasné sportovkyni, chovám absolutní respekt a úctu. Chci ubezpečit i všechny mé fanoušky, že mi je to upřímně líto, a podobná hloupost se z mé strany nebude nikdy víckrát opakovat,“ zní celá omluva Vlhové.

Všechno objasněno

A co na to samotná Shiffrinová? Pokud byste čekali vlnu negativních emocí, jste na omylu. „Petra se spojila přímo se mnou, a všechno jsme si osobně vyjasnily. Oceňuji, že se mi sama ozvala. Co se týče její oslavy, neurazilo mě to. Bylo to důležité vítězství jak pro ni samotnou, tak pro všechny slovenské fanoušky. Už teď se těším na další závody,“ reagovala klidně čtyřnásobná vítězka velkého křišťálového glóbu.