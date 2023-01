Olympiáda zůstává na České televizi i v Rozhlase. Práva až do roku 2032

Ani po pařížské olympiádě neskončí tradice vysílání olympijských her v podání České televize a rozhlasu • Reuters

Česká televize i rozhlas získaly práva na vysílání olympijských her • Reuters

Až do roku 2032 mohou Česká televize a rozhlas vysílat olympiády • Reuters

Český rozhlas získal vysílací práva na olympijské hry pro období 2026 až 2032. Stejnou novinku oznámila ve své tiskové zprávě i Česká televize. Stanice Českého rozhlasu tak budou moci bezplatně odvysílat více než 200 hodin sportovních přenosů přímo z místa dění nebo přinášet informace i na digitálních platformách a sociálních sítích. Vysílací práva získal na základě dohody mezi Mezinárodním olympijským výborem a Evropskou vysílací unií (EBU), jejímž je členem. ČRo to dnes oznámil v tiskové zprávě. Veřejnoprávní rozhlas je jediným rádiem v Česku, které práva získalo.

Práva zahrnují zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo i v roce 2030 a letní olympiády v Los Angeles 2028 a Brisbane 2032. Uzavřená dohoda zaručuje bezplatný dosah her prostřednictvím sítě veřejnoprávních vysílatelů EBU, z nichž naprostá většina vysílala olympijské hry i v minulých letech ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a Warner Bros. Discovery.

„Považuji za velký úspěch, že se Evropské vysílací unii podařilo uzavřít dohodu, díky které budou zimní a letní olympijské hry od roku 2026 do roku 2032 dostupné co nejširšímu publiku po celé Evropě. Pro Český rozhlas to znamená, že budeme moci posluchačům poskytnout nejvíce přímých přenosů a reportáží z olympiád v historii. Sportovní fanoušci tak budou mít přístup k široké škále sportů, které mají rádi. Tento počin jenom podtrhuje význam Evropské vysílací unie,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu a místopředseda EBU René Zavoral.

„Jednání s Mezinárodním olympijským výborem o právech na další čtyři olympijské cykly byla velmi náročná, dlouhá a komplexní. Důležitým faktorem při vyjednávání byla schopnost Evropské vysílací unie nabídnout divákům hry nejen prostřednictvím širokého televizního porytí, ale také na digitálních platformách,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Česká, respektive Československá televize vysílala první olympijské hry v roce 1956. Od roku 1960 až do letních olympijských her v Rio de Janeiru v roce 2016 nabízela divákům vždy kompletní olympijský program.

Od roku 2026 bude EBU držitelem volných vysílacích práv v televizi a na digitálních platformách. Každý člen EBU bude vysílat více než 200 hodin přenosů z OH a nejméně 100 hodin televizního vysílání ze zimních olympijských her s širokou nabídkou rozhlasového vysílání, živého streamování a zpravodajství na webu, v aplikacích a na platformách sociálních médií.