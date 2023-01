Sparťanské fotbalistky vítají zámořské posily: Americká krása

Mezinárodní cestu razí na fotbalové Letné kromě chlapů i ženy. Sparťanky do kádru přivítaly dvě americké posily. A prý bude na co se dívat!

Alyssa Frazierová (24) - útočnice

Hbitá šutérka vystudovala Samfordskou univerzitu ve státě Alabama, kde získala diplom v oboru dietologie. Z fleku by se mohla živit jako nutriční specialistka, jenže prim u ní hraje kopaná. A také poznávání světa! Hned po vysoké tak zamířila do Švédska, odkud nyní po půl roce přestoupila do Sparty. ,,Jsem strašně nadšená!“ zářila Alyssa při podpisu smlouvy.

Sydney Schneiderová (23) - brankářka

Narodila se v New Jersey, ale reprezentovat mohla hned tři země. Spojené státy, kde vyrostla, Německo, odkud pochází její táta, či díky prarodičům Jamajku. A právě tahle karibská země u Sydney vyhrála. V roce 2019 si za »reggae holky« zachytala na MS a Brazilkám tam dokonce vyčapala penaltu! Teď už má ale v hlavě jen Spartu, kde by měla dělat jedničku.