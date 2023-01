SESTŘIHY: Češi z Bostonu váleli při Krejčího oslavě. Palát předčil Hertla

Krejčí dosáhl na metu 1000 duelů po sezoně, kterou strávil v české extralize v dresu Olomouce. Z NHL odešel v roce 2021 po vypršení šestiletého kontraktu s 962 zápasy na kontě a na jaře pomohl české reprezentaci k zisku bronzu na mistrovství světa. V létě se do kanadsko-americké soutěže vrátil a s Bruins podepsal roční smlouvu. V utkání proti Flyers vylepšil svou bilanci v základní části na 764 bodů za 226 gólů a 538 asistencí.

Šternberského rodáka Krejčího si Bruins vybrali v roce 2004 v druhém kole draftu. K prvnímu zápasu NHL nastoupil český útočník v lednu 2007 a nyní hraje 16. sezonu v zámořské lize. S Bostonem získal v roce 2011 Stanley Cup, v play off si během kariéry ve 156 utkáních připsal 32 branek a 82 asistencí.

Tisíc zápasů za Boston odehrálo před Krejčím šest hokejistů včetně jeho bývalého spoluhráče Zdena Cháry a stále ještě parťáka Patrice Bergerona. Klubovému pořadí vévodí legendární obránce Ray Bourque (1518 zápasů). Jakmile se do této společnosti zařadil prvním střídáním Krejčí, dočkal se po 37 sekundách potlesku téměř 18 tisíc diváků ve vyprodaném hledišti TD Garden vestoje a také aplausu spoluhráčů na střídačce.

Nejlepší tým ligy Boston měl i díky jeho přispění zápas od začátku pod kontrolou. V páté minutě otevřel skóre zblízka Pastrňák po Zachově krásné nahrávce, Krejčí si připsal druhou asistenci. Ještě do první přestávky nabil Krejčí Zachovi do jízdy a bylo to 2:0. Ve 24. minutě zvýšil Brad Marchand a jen o 46 sekund později se po Krejčího nahrávce prosadil znovu Zacha, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Hned zkraje třetí části využil Pastrňák ranou bez přípravy z kruhu přesilovku a stáhl manko na nejlepšího kanonýra ligy Connora McDavida z Edmontonu na dva góly. Pastrňák má na kontě 35 branek. Skóre uzavřel Matt Grzelcyk, u jehož zásahu asistoval Pastrňák a vylepšil svou sezonní bilanci už na 62 bodů. Jeremy Swayman uhájil první čisté konto v sezoně a stal se třetí hvězdou duelu. V sestavě vítězů byl i čtvrtý český útočník Tomáš Nosek.

Na magickou metu dosáhl Krejčí jako 374. hráč v historii a třináctý Čech, ale jako teprve devátý dosáhl v tisícím utkání alespoň tří bodů a jako pátý minimálně tří asistencí. Hned v dalším duelu se může dotáhnout na dvanáctého Tomáše Plekance, který kariéru v NHL uzavřel na 1001 zápasech. Českým rekordmanem je se 1733 duely Jaromír Jágr.

V historické tabulce produktivity českých hráčů je Krejčí šestý, mezi nahrávači čtvrtý a mezi střelci osmnáctý jen o gól za Radkem Dvořákem. Na tisícovku zápasů dosáhl jako třetí Čech v dresu jediného klubu po Patriku Eliášovi v New Jersey (1240 utkání) a Milanu Hejdukovi v Coloradu (1020).

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:38. Pastrňák, 15:05. Zacha, 23:55. Marchand, 24:41. Zacha, 40:36. Pastrňák, 48:04. Grzelcyk Hosté: Sestavy Domácí: Swayman (Ullmark) – Grzelcyk, McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Forbort, Clifton – Marchand (A), Bergeron (C), Pastrňák (A) – Hall, Krejčí, Cr. Smith – Zacha, Coyle, Frederic – N. Foligno, Nosek, Greer. Hosté: Hart (28. Ersson) – Provorov, York, Sanheim, DeAngelo, Seeler, Ristolainen – J. van Riemsdyk, Frost, Tippett – Farabee, N. Cates, Konecny – Hayes, Laughton (A), Allison – Deslauriers, P. Brown, MacEwen. Rozhodčí Schrader, Sutherland – Nansen, MacPherson Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:27. Tuch Hosté: 04:01. Montour, 28:04. Bennett, 40:34. Lundell, 58:22. Verhaeghe Sestavy Domácí: Luukkonen (Comrie) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Ljubuškin, Bryson – Tuch, Ta. Thompson, J. Skinner – Quinn, Cozens, Peterka – V. Olofsson, Jost, Mittelstadt – Okposo (C), Girgensons (A), Asplund. Hosté: Bobrovskij (Lyon) – Ekblad (A), Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura – Reinhart, Barkov (C), Lundell – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Cousins, Luostarinen, Děnisenko – G. Smith, E. Staal, Lomberg. Rozhodčí Lambert, L'Ecuyer – Mills, Johnson Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 15 251 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:12. Lehkonen, 18:04. Makar, 23:05. Makar, 30:06. Compher, 35:53. MacKinnon, 45:24. MacKinnon Hosté: 38:58. Copp, 43:40. Chiarot, 59:27. Seider Sestavy Domácí: Francouz (Georgijev) – D. Toews, Makar, Girard, E. Johnson, Englund, B. Hunt, MacDermid – Lehkonen, MacKinnon, Ničuškin – Newhook, Rodrigues, Rantanen – Cogliano, Compher, L. O'Connor – MacDonald, Meyers. Hosté: Husso (41. Hellberg) – Walman, Seider, Chiarot, Hronek, Määttä, Oesterle – Bertuzzi, Larkin, Raymond – Kubalík, Rasmussen, Perron – Fabbri, Copp, Berggren – Erne, Veleno, Sundqvist – P. Suter. Rozhodčí Stadion Ball Arena, Denver

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:44. Meier, 19:56. E. Karlsson, 45:56. Bonino Hosté: 0:29. Graves, 40:11. Hischier, 59:51. J. Hughes, 65:00. Tatar Sestavy Domácí: Reimer (Kähkönen) – Jayc. Megna, E. Karlsson, Ferraro, Cicek, Benning, Vlasic – Nieto, Couture, Barabanov – Meier, Hertl, Eyssimont – Bonino, Sturm, Gregor – Gadjovich, Lorentz, Lindblom. Hosté: Vaněček (Blackwood) – Siegenthaler, Hamilton, Graves, Severson, Ochoťuk, B. Smith – Palát, Hischier, Bratt – Haula, J. Hughes, Tatar – J. Boqvist, M. McLeod, Mercer – N. Foote, Šarangovič, Wood. Rozhodčí Nicholson, Pollock – Smith, Daisy Stadion SAP Center, San Jose Návštěva 13 293 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:44. Dunn Hosté: 18:43. Bellemare, 46:44. Paul, 58:21. Hagel, 59:17. Hedman Sestavy Domácí: Grubauer (Mar. Jones) – Dunn, A. Larsson, Schultz, Oleksiak, Borgen, Soucy – Eberle (A), Beniers, Burakovsky – McCann, Wennberg, Donato – Bjorkstrand, Gourde (A), Tolvanen – Sprong, Geekie, B. Tanev. Hosté: Vasilevskij (Elliott) – Bogosian, Hedman (A), Černák, Cole, H. Fleury, Sergačjov – Kučerov (A), Point, Hagel – Killorn, Stamkos (C), Cirelli – Maroon, Paul, Colton – Perry, Bellemare, Naměstnikov. Rozhodčí Blandina, Charron – Toomey, Knorr Stadion Climate Pledge Arena, Seattle

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 05:46. Ja. Benn, 32:28. Kiviranta, 47:52. R. Suter, 59:17. Seguin Sestavy Domácí: L. Thompson (Hill) – Hague, Pietrangelo, McNabb, Korczak, Martinez, Hutton – Cotter, Eichel, N. Roy – R. Smith, W. Karlsson, Marchessault – Amadio, Stephenson, Kessel – Röndbjerg, Froese, Kolesar. Hosté: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, C. Miller, Lindell, Hakanpää, Lundkvist, R. Suter – J. Robertson, Seguin, Pavelski – Ja. Benn, W. Johnston, Dellandrea – Marchment, Glendening, Gurjanov – F. Olofsson, Faksa, Kiviranta. Rozhodčí Skilliter, Schlenker – Kovachik, Murray Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 17 895 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:21. Peeke Hosté: 12:39. Zibanejad, 19:02. Goodrow, 31:47. Kravcov Sestavy Domácí: Merzlikins (Tarasov) – Gavrikov, A. Boqvist, Berni, Gudbranson, Blankenburg, Peeke – J. Gaudreau (A), Roslovic, Laine – E. Robinson, Jenner (C), Nyquist (A) – Marčenko, K. Johnson, Bemström – L. Foudy, Kuraly, Olivier. Hosté: Halák (Šesťorkin) – R. Lindgren, Fox, K. Miller, Trouba (C), Harpur, B. Schneider – Lafreniere, Zibanejad (A), Kakko – Panarin (A), Trocheck, Kravcov – Goodrow, Chytil, Vesey – Blais, Leschyshyn, Brodzinski. Rozhodčí Dwyer, Markovic – Alphonso, Fournier Stadion Nationwide Arena, Columbus Návštěva 17 024 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:16. Zucker, 28:46. Malkin, 59:35. Rust, 60:33. Guentzel Hosté: 17:50. Henrique, 51:16. Klingberg, 55:40. Zegras Sestavy Domácí: DeSmith (Tokarski) – Dumoulin (A), T. Smith, Friedman, M. Pettersson, P. Joseph, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, Malkin (A), Rakell – D. O'Connor, Blueger, Carter – McGinn, Gruden, Kapanen. Hosté: Gibson (Stolarz) – Fowler (A), Kulikov, Benoit, Klingberg, Vaakanainen, Shattenkirk – Henrique (A), McTavish, Terry – Zegras, R. Strome, Vatrano – Comtois, Carrick, Silfverberg (A) – Max Jones, Jays. Megna, Leason. Rozhodčí Syvret, Furlatt – Galloway, Baker Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 17 784 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:24. S. Aho I, 13:19. M. Martin, 23:51. Fasching Hosté: 30:01. Hathaway, 33:08. Wilson, 45:54. Oshie, 64:27. Orlov Sestavy Domácí: Sorokin (Varlamov) – Romanov, Mayfield, S. Aho I, Dobson, Pulock, Wotherspoon – Bailey (A), Parise, Barzal – Lee (C), Holmström, Nelson – Fasching, Beauvillier, Pageau – Cizikas, Clutterbuck (A), M. Martin. Hosté: Kuemper (C. Lindgren) – Jensen, Orlov, E. Gustafsson, T. van Riemsdyk, Irwin, Fehérváry – Kuzněcov, Sheary, Ovečkin (C) – Mantha, Oshie (A), Bäckström (A) – Milano, Wilson, D. Strome – Hathaway, Dowd, M. Johansson. Rozhodčí Brenk, Hebert – Shewchyk, Gawryletz Stadion UBS Arena, New York Návštěva 16344 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:26. Josi, 14:24. Pärssinen Hosté: 38:07. Zadorov Sestavy Domácí: Saros (Lankinen) – McDonagh, Josi (C), Ekholm (A), A. Carrier, Lauzon, Fabbro – F. Forsberg, Glass, Duchene – Niederreiter, R. Johansen, Granlund (A) – Co. Smith, Pärssinen, Sissons – Trenin, Novak, Jeannot. Hosté: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Weegar, C. Tanev (A), Zadorov, Mi. Stone – Dubé, E. Lindholm (A), Toffoli – Lucic, Kadri, Huberdeau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – Lewis, Ružička, Duehr. Rozhodčí MacDougall, Rank – Barton, Gawryletz Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:30. Neighbours, 15:06. Acciari Hosté: 33:52. Stützle Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Parayko (A), Mikkola, Faulk, Leddy, Rosén, Tucker – Kyrou, Thomas (A), Bučněvič – Barbašev, B. Schenn (A), Saad – Leivo, Acciari, Neighbours – T. Pitlick, N. Walker, Toropčenko. Hosté: Talbot (A. Forsberg) – Bernard-Docker, Chabot (A), Hamonic, Sanderson, Holden, Brännström – Batherson, Stützle, B. Tkachuk (C) – Giroux (A), Pinto, DeBrincat – Brassard, Gambrell, Kelly – Watson, Kastelic, Lucchini. Rozhodčí D. O´Rourke, Ch. Lee – K. Flemington, J. Marquis Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096. diváků