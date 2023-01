Zacha jde přes 400 milionů. Kapitán Bergeron ho chválí, jak je chytrý

Boston se s Pavlem Zachou trefil. Líbí se! Takže si s ním v předstihu plácnul na nové smlouvě. Útočníka si Bruins pojistili na další čtyři roky, kontrakt začne platit od příští sezony a celkem si český útočník vydělá 19 milionů dolarů (přes 420 milionů korun). „Věřil jsem, že se tady ukážu v dobrém světle a vydržím v Bostonu déle než jednu sezonu,“ spokojeně komentoval podpis brněnský rodák. A kdy si organizace plácne s Davidem Pastrňákem? Oficiálně je ticho, ale prý se daly věci do pohybu.

Když v těchto dnech zahlásíte, že se Boston domluvil s českým útočníkem na nové smlouvě, fanoušek Bruins zbystří: Pastrňák , je to tady! Ne, zatím ne. Ale i plácnutí si s Pavlem Zachou má svoji cenu. „Už po trejdu s New Jersey jsme avizovali, že je to příchod, který se dělá i pro budoucnost. Zapadl k nám i díky svým krajanům skvěle,“ pronesl generální manažer Don Sweeney.

Zachova smlouva začne platit od příští sezony a v tuhle chvíli platí, že se z něj stane pátý nejlépe vydělávající Čech v NHL. Celkově svítí jeho plat na 217. pozici mezi všemi hráči za mořem. O nějakých padesát míst ale ještě klesne. V lize neznamená 4,75 milionů dolarů ročně dechberoucí bohatství, ale zase vyjadřuje, že hráč drží ve svém týmu solidní roli. Navíc je důležitá čtyřletá délka.

Dá se říct, že přesně takové peníze se k Zachovi hodí, ani málo, ani moc, aby se dostával pod brutální tlak a každý jeho bod se za mořem přepočítával na dolary.

V Bostonu si cenní hlavně jeho univerzálnosti. Od začátku sezony nastoupil už nalevo, napravo i uprostřed ve všech prvních třech lajnách. Hlavní trenér je na tom pak daleko lépe než kuchař Jiří Babica. Vzpomenete jeho slavnou větu? „Když nemáte limetku, dejte tam citron. Když nemáte citron, nedávejte tam nic.“ Kouč Jim Montgomery může na všechno odpovědět: „Tak tam dám přeci Zachu!“

Český útočník si vede u Bruins opravdu dobře. Vypadá to, že zlomí i svá maxima v produktivitě. Míří někam k 50 bodům, nejdál se přitom dostal v posledním ročníku (36). Jedna věc se ale nemění, gólů nedává tolik, byť se často od zámořských reportérů dočtete, o jeho velmi solidní střele. Pak většinou následuje, že má prostě smůlu. V noci na neděli jste mohli vidět dokonalý případ, když se k němu odrazil puk při brejku dvou na jednoho. Měl před sebou odkrytou bránu. A trefil tyč.

Ale Bruins se líbí, že hlavně vyhrává souboje, je hodně pracovitý, chystá prostor pro ostatní. Navíc nejde o žádného prvoplánovitého rafana, který toho víc nesvede. Zapojí se do kombinace, je důležitým hráčem Bruins. „Přinesl nám hlavně chytrost,“ chválí Zachu kapitán Patrice Bergeron. „Vždycky je na obou koncích kluziště ve správném postavení. Spousta lidí věnuje pozornost hlavně gólům a bodům, ale já myslím, že u něho je to především o všech těch detailech,“ přidává.

A kdy si Boston plácne s Davidem Pastrňákem? „Tady nic nového není,“ pouze stroze odvětil Sweeney. Ovšem insider Elliotte Friedman v pořadu Hockey Night In Canada šel trochu dál: „Zůstal bych opatrný, ale mluví se o tom, že Boston a Pastrňák dělají pokroky. Asi nemá cenu se ještě úplně vzrušovat, jen se zdá, že se obě strany přiblížily.“

Češi podle výdělku v příští sezoně (v milionech dolarů) Tomáš Hertl (San Jose) 10 Jakub Voráček (Columbus) 7,5 Ondřej Palát (New Jersey) 6,9 Jakub Vrána (Detroit) 5,75 Filip Hronek (Detroit) 5,5 Pavel Zacha (Boston) 4,75

Unikátní rozhovor s rodiči Davida Krejčího: Strach o syna i slova o jeho budoucnosti Video se připravuje ...

Boston Bruins Vše o klubu ZDE