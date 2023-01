Rosický na Arsenalu v euforii, byl u porážky Manchesteru United: Fandí celá rodina!

Nedělní rodinný výlet do Londýna nemohl být krásnější. Tomáš Rosický (42) se vrátil na Emirates Stadium a byl u výhry milovaného Arsenalu nad Manchesterem United 3:2.

Tower Bridge, Piccadilly, Trafalgar, Big Ben, londýnské oko... Kdepak, všechny londýnské zajímavosti strčí do kapsy jeden zápas fotbalového Arsenalu!

Báječná neděle

Zvlášť, když letos by to konečně mohlo vyjít: Tomáš Rosický anglickou ligu během deseti let v Arsenalu nikdy nevyhrál, ovšem letos mají jeho nástupci zaděláno skvěle. Mač si český exreprezentant vybral dobře, bláznivou přestřelku Londýňanů s Manchesterem United otočili domácí na 3:2 až v 90. minutě díky trefě Holdinga.

Euforie na Emirates Stadium byla nevídaná – »Kanonýři« vedou Premier League s pětibodovým náskokem na Manchester City, a ještě mají zápas k dobru. „Je skvělé být zpět. Zasloužená výhra,“ napsal nynější sportovní ředitel Sparty k fotkám ze stadionu, kam vyrazil s manželkou Radkou (41) a synem Tomášem (9).

V hledišti se navíc potkal s další legendou světového fotbalu. Dvě řady pod jeho rodinkou seděla ikona soupeře z Manchesteru David Beckham i se svým synem Romeem, který aktuálně kope za anglický Brentford.

Ahoj, Tome!

Rosický v Arsenalu vyhrál dvakrát (2014 a 2015) Anglický pohár a Superpohár. Ligu však klub ovládl naposledy v sezoně 2003/04, v té době hrál Tomáš ještě za Dortmund.

Je pořád stejný hubeňour jako v dobách své kariéry, nestárne, a tak ho každý na stadionu poznával, jeho fotky s manželkou a synem obletěly sociální sítě. „Mrzí mě, že kvůli zranění šlach jsem nikdy nepřišel na to, jak dobrý jsem mohl být v nejlepším věku. Já marodil a pak doháněl manko,“ řekl, když v prosinci 2017 uzavřel kariéru. I tak se ale dokázal zařadit v Arsenalu k legendám.