Nketiah srazil United: byl nepotřebný, teď je trumf Arsenalu. Arteta ho chválil

Další kolo anglické Premier League se zahalilo do barev Arsenalu. „Kanonýrům" tradičně někdy v období Vánoc a po Novém roce dochází střelecký prach. Čekalo se tedy, jak si poradí s nesnadnou zkouškou, kdy po sobě v lednu hráli proti Newcastlu, Tottenhamu a Manchesteru United. Výsledek? Sedm vytesaných bodů do kamene a upevněné vedení v soutěži. Zásadně se na bodovém zisku posledních týdnů podílí skoro zapomenutý Eddie Nketiah.

Když se na prosincovém mistrovství světa zranil Brazilec Gabriel Jesus, kdekdo si říkal, že s Arsenalem je zle. Ne, že by „kanárek" v Londýně gólově zpíval se železnou pravidelností, ale trenér Gunners Mikel Arteta si jej vybral jako hrotového útočníka number one.

Začaly se rojit spekulace, do větru se házela jména potenciálních posil, které by na Emirates Stadium měl Arteta přivítat, ale španělský stratég zůstal v klidu. Rozhodl se, že jeho vyvoleným během Brazilcovy rekonvalescence bude roky paběrkující Nketiah.

Kořeny tohoto rozhodnutí však najdeme dál v minulosti, kdy se jistý Albert Stuivenbergm, holandský asistent trenéra Artety, na základě nasbíraných dat zasadil o odchod přeplaceného Pierra-Emericka Aubameyanga do Barcelony. Gabonec dle něj neměl dobrý vliv na hru a „budoucnost" Arsenalu v podobě výkonů Bukaya Saky, Emila Smithe-Rowa či Eddieho Nketiaha.

Něco na tom bylo! Aubameyang je pryč, Arteta začal předělávat tým k obrazu svému a najednou je tady žralok mířící ke kořisti s názvem titul. A španělský kouč si nemůže stěžovat.

„To, co Eddie předvádí, je neuvěřitelné. Nemůžu říct, že jsme to věděli, ale doufali jsme, že se uplatní právě takhle díky své mentalitě a vlastnostem. Navíc skvěle zapadá do týmu. Ztráta Gabriela Jesuse byla velká rána, je to stále velká rána, ale Eddie a celý tým na to zareagovali výjimečným způsobem,“ pronesl Arteta po zápase s United.

Nketiah prožívá pravděpodobně nejlepší období kariéry. Kdo by čekal ještě před sezonou, že zrovna on bude jednou z hlavních tváří lídra anglické ligy. Premier League se po MS znovu rozjela na Štěpána 26. prosince. Od té doby už třiadvacetiletý rodák z Londýna nastřádal šest gólových korálků, z toho čtyři v anglické lize, kdy se postupně výrazně podepsal pod výhry nad West Hamem, Brightonem a naposledy Manchesterem United - tři body vystřelil za vteřinu dvanáct.

Kde ten kluk byl? Když Nketiaha pozorujete, máte v mnoha ohledech pocit, že sledujete světového útočníka, který se prohání na nejlepší fotbalové scéně roky s naprostou samozřejmostí. Přitom byl v předchozích letech spíše chlapíkem, kterého na trávník bývalí trenéři Arsenalu posílali v zápasech, kdy o tolik nešlo. Takže anglické poháry, případně Evropská liga, to byl jeho revír.

Arteta i s přispěním Stuivenberga změnil klubovou hierarchii od základu. Nketiah má rychlost, skvělý první dotyk s míčem a hlavně je to útočník s čichem na góly. Obě branky proti Manchesteru byly ukázkou toho, že předvídá a dokáže odhadnout, kudy se fotbalový příběh potáhne v následujících vteřinách.

Nejprve kladivo hlavou po dobrém náběhu ze strany znamenalo ve 24. minutě srovnání na 1:1, ale majstrštyk si nechal až na závěr zápasu, kdy se dostal k nepovedené střele Martina Odegaarda a zády k bráně v krkolomné pozici popostrčil balón za záda Davida de Gey.

Řeknete si, že prostě jen stál na místě a míč letěl k němu, tak ho tam prostě popošoupnul, ale právě být na správném místě ve správný okamžik je darem velkých forvardů.

Hrdina se zhmotnil a fotbalový bůh tentokráte koukal na zápas v Londýně, protože přisoudil výhru lepšímu celku. To je ostatně také novum. Arsenal najednou největší anglické soupeře dokáže porážet s pocitem, že byl lepším týmem na trávníku, což v minulosti nebylo pravidlem.

Nyní se Arsenal může chlubit náskokem pěti bodů na nejbližšího pronásledovatele Manchester City a proti nejbližším konkurentům má navíc Artetova parta zápas k dobru. Tohle je slušně rozehraná partie jako v dobách nejlepší éry Arséna Wengera.