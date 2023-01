Syn Petra Kordy válí na Australian Open: Odhalil vítězný »talisman«!

Napodobí na Australian Open úspěch svého otce Petra, který slavný turnaj vyhrál v roce 1996? Do zodpovězení této otázky je ještě daleko, ale v jeho stopách zatím kráčí. Americký tenista Sebastian Korda (22) se poprvé probojoval do čtvrtfinále grandslamu a čeká ho souboj o nejlepší čtyřku. Médiím dokonce prozradil kuriózní tajemství, čemu že to vlastně vděčí za postup.