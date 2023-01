Ronaldův doprovod platí za ubytování miliony měsíčně: Luxus „poddaných"

Od jeho příjezdu do Rijádu tamní obyvatelé nemluví prakticky o ničem jiném. Jeden z nejlepších fotbalistů v historii Cristiano Ronaldo (37) se společně se svou rodinou ubytoval v luxusním hotelu Four Seasons, kde bydlí v královském apartmá. Společně s ním bydlí v honosné budově i jeho doprovod, který zabral mnoho dalších apartmánů. A rozhodně to není levná záležitost!

CR7 si momentálně hledá v Saúdské Arábii sídlo, ve které by se trvale ubytoval. Zatím bydlí v majestátním hotelu. Jeho rodinní příslušníci ale nejsou jediní, které si Ronaldo přivezl. Společně s ním je v budově, která měří 267 metrů, ubytován i jeho početný tým lidí, kteří se o slavného Portugalce starají. A rozhodně to není jen pár členů. Celkem jeho doprovod zabral v hotelu 17 apartmánů.

Cena, kterou za měsíční pobyt zaplatí, je astronomická. Dohromady vypláznou za měsíc pobytu bezmála sedm milionů korun! S Ronaldovým megakontraktem si ale sám fotbalista vydělá tuhle částku jen během ranního tréninku, takže „poddaní“ mistra Evropy z roku 2016 se rozhodně nemusí strachovat, že by skončili na ulici.

Skandálem k rekordní smlouvě

Fotbalová hvězda pak s Georginou a pěti dětmi bydlí v královském, dvoupodlažním apartmá, jehož obývák je pokryt zlatem a mramorem. Uvnitř hotelu najdete mimo jiné například obchody Gucci a Luis Vuitton. Šejkové tak dělají vše pro to, aby se Ronaldovi na Blízkém východě líbilo.

To ostatně potvrzuje i novinář Piers Morgan, jehož listopadové interview s hvězdným útočníkem způsobilo obří poprask. „Rozhodně si tamní pobyt užívá,“ cituje žurnalistu britský deník The Sun. „Psal jsem si s ním, a absolutně to tam miluje. Jak na hřišti, tak i mimo něj. Díky našemu třaskavému rozhovoru, který znamenal konec v Manchesteru United, podepsal Ronaldo nejvýdělečnější smlouvu ve fotbalové historii, a dnes je ve svých sedmatřiceti letech nejlépe placeným sportovcem na světě.“ V jaké vile tedy Ronaldo nakonec zakotví?