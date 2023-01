Po Nedvědovi zákaz i pro Ronalda? Drsné detaily konverzace tehdejšího týmu Juventusu

Vedení Juventusu, včetně Pavla Nedvěda, už sice své tresty za podivné dění v klubu zná, ale spirála odplat ještě nejspíš není u konce. A zdá se, že na mále mají další velké hvězdy! Zákazu by mohl čelit například i Cristiano Ronaldo, který v turínském klubu působil. Italskými médii se prohnala kopie soukromé zprávy, která má osvětlit, jak to s výplatami hráčů bylo...

Novinář Paolo Ziliani zveřejnil na sociálních sítích informaci o tom, že 23 hráčů, kteří během inkriminované doby v Juventusu působili, může čelit 30 dennímu zákazu činnosti, pokud se zjistí, že přijali falešné nižší mzdy, aby klub podle všeho dosáhl na finanční pomoc státu.

Na seznamu fotbalistů, kterých se trest může týkat, je například Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala anebo také bývalý manžel modelky Aleny Šeredové, Gigi Buffon. Pravděpodobně se opět jedná o zákaz vztahující se pouze na italskou ligu, přičemž řada možných aktérů už tyto vody dávno opustila.

Spoluhráči propálili domluvu

Italské weby zmiňují, že hráči Matthijs de Ligt a Mattia De Sciglio poskytli vyšetřovatelům kopii konverzace na aplikaci WhatsApp, kde Chiellini v roce 2020 během covidu svým spoluhráčům vysvětloval postup po jednání s Fabiem Paraticim (tehdejším ředitelem) a prezidentem klubu.

„Konečný návrh je následující: Chybí nám čtyři měsíce výplaty, tři měsíce placené v případě, že se nám podaří dokončit sezónu, dva a půl měsíce v případě, že skončíme. Prezident garantoval vyplacení jednoho měsíčního platu k 1. červenci a zbytek v sezóně 20/21. V případě, že by to bylo možné, tak bychom se měli obrátit na klub. Ten opravdu děkuje celému týmu za pochopení. Pokud bude vše v pořádku, zítra budu mít od prezidenta podepsaný papír, kde výše uvedené garantuje," informoval Chiellini své parťáky, které zároveň žádal o to, aby o podrobnostech dohody před médii mlčeli.

„V příštích dnech obdržíte listinu, kde je vše a není podobná té, kterou jsme s prezidentem podepsali, a kde se zavazujeme vzdát se platů ze zbývajících měsíců této sezóny," pravil italský reprezentant, kterého nejspíš může jeho aktivní účast v celé věci dost mrzet.

Minulý týden už několik trestů ohledně zákazu činnosti padlo. Vyslechlo si je bývalé vedení klubu, včetně dřívějšího viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda. Tentokrát šlo ale o docela jinou věc, a sice podvody při přestupech hráčů.

Tresty pro »Bianconeri«

Juventus: minus 15 bodů

minus 15 bodů Sportovní ředitel Paratici: 30 měsíců

30 měsíců Prezident Agnelli: 24 měsíců

24 měsíců Výkonný ředitel Arrivabene: 24 měsíců

24 měsíců Sportovní manažer Cherubini: 16 měsíců

16 měsíců Viceprezident Nedvěd: 8 měsíců

8 měsíců Dalších 6 členů vedení: po 8 měsících

po 8 měsících (Pozn.: Tresty se týkají jen působení v italském fotbale.)