Ronaldo v Arábii: rozchod s agentem kvůli rozhovoru, bizarně si spletl zemi

V sedmatřiceti letech rozjel úplně novou etapu kariéry. Cristiano Ronaldo vyměnil evropský fotbal za exotiku v Saúdské Arábii. Do míče ještě pořádně nekopl, na Blízkém východě už ovšem vyvolal obrovskou pozornost. Při slavnostním představení hvězdnou posilu vítal vyprodaný stadion , Portugalec na sebe pak upozornil také kuriózním přeřekem na tiskové konferenci. A řeší se i změny v hráčově nejbližším okolí, po letech se totiž rozešel se známým „superagentem“ Jorge Mendesem.

Před pár měsíci ještě většina fotbalových fanoušků možná ani nevěděla, že klub Al-Nassr vůbec existuje. Ale teď se jeho zápasy v saúdskoarabské lize stanou hodně sledovanými. Vždyť koho by nezajímalo, jak si Ronaldo na nové adrese povede…

Šestinásobný majitel Zlatého míče už za sebou má přivítání v Rijádu, luxusní smlouva do roku 2025 mu přinese 200 milionů eur ročně (4,8 miliardy korun). Lépe placený sportovec na světě není.

Na jednání o lukrativním kontraktu už se ovšem nepodílel agent Jorge Mendes, se kterým Ronaldo spolupracoval od roku 2003, kdy přestupoval ze Sportingu Lisabon do Manchesteru United. Dlouhý vztah se teď rozpadl.

Hlavní důvod? Podle zahraničních médií neshody poté, co Ronaldo poskytl rozhovor novináři Piersi Morganovi a otevřeně kritizoval trenéra „rudých ďáblů“ Erika ten Haga i celkové fungování klubu, ve kterém krátce nato skončil.

Portugalský server Publico píše, že Mendes se proti výbušným hláškám svého hvězdného klienta ohradil. Dobře totiž věděl, že po vystoupení v takovém stylu už bude Ronaldo hledat jiný špičkový klub v Evropě jenom hodně složitě. CR7 naopak věřil, že pokud se v dobrém světle ukáže na mistrovství světa, nabídky přijdou.

Jak to dopadlo, už víme. Ronaldo v Kataru nezářil, postupně navíc vypadl z portugalské sestavy. A tak moc jiných řešení než Saúdská Arábie zřejmě reálně na výběr nebylo. „V Evropě jsem pokořil všechny rekordy a několik jich chci pokořit i tady,“ hlásil při představení.

Jednání s Al-Nassrem už podle španělského deníku Marca místo Mendese vedl Ricky Refuge, hráčův osobní manažer. Ten v minulosti pracoval ve společnosti Nike a zásadně se podílel na tom, že Ronaldo se slavnou sportovní značkou navázal úzké vztahy.

Od roku 2018 patří do hráčova nejbližšího okolí, často ho doprovázel na slavnostních galavečerech i rodinných dovolených. A byl i součástí doprovodu portugalského týmu na MS v Kataru, což se dalším hráčům údajně zrovna nelíbilo. Právě Refuge se měl zásadně vložit do vyjednávání po sporu s Mendezem a sehrál nakonec v přestupu do Arábie klíčovou roli.

Na sociálních sítích hodně rezonoval i kuriózní přeřek, kterého se Ronaldo dopustil na úvodní tiskovce. Saúdskou Arábii omylem vyměnil za zemi na trochu jiném kontinentu...

„Fotbal je jiný, takže pro mě přestup do Jižní Afriky určitě neznamená konec kariéry. A abych byl upřímný, nezajímá mě, co lidé říkají,“ hlásil Portugalec.

Fanoušci teď netrpělivě vyhlížejí jeho první zápas v novém působišti. Al-Nassr ve čtvrtek hostí Al-Taee, otázkou je, jestli už hvězdná posila bude připravená. Další možnost pak přijde 14. ledna na hřišti Al Shababu.