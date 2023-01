Krejčíková se Siniakovou ovládly Australian Open: Za sedm grandslamů si dělily obří balík!

as

Autor: as

Ty holky jsou prostě neporazitelné! Tenistky Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (26) obhájily titul ve čtyřhře na Australian Open. Společně získaly už sedmý grandslamový titul.

Objaly se, společně zvedly trofej, fotily se s ní vsedě na kurtu i při hopsání. Klasika, tohle už mají zmáknuté. Vždyť za uplynulých dvanáct měsíců je to už jejich čtvrtý vítězný grandslam! K tomu mají zlato z olympiády i výhru na Turnaji mistryň.

„Že jsme jedním z nejlepších párů v tenisové historii? No, jsou to příjemná slova, hezky se to poslouchá,“ culily se po finálové výhře 6:4, 6:3 nad Japonkami Aojamaovou a Šibaharovou. Vůbec poprvé ale dokázaly titul obhájit.

Za vítězství získaly šek na 10,8 milionu korun. Sedm grandslamových triumfů jim tak úhrnně vyneslo už 82 milionů! „Je za tím dřina, dáváme tomu hodně moc, furt na sobě makáme a vydržely jsme spolu, i když tam nebyly nejlepší momenty,“ upozornily české šampionky.