Slavný sportovní pár se do kampaně prezidenta Petra Pavla sám zapojil. Jak ,,Šafina", tak i ,,Pleky" například promluvili k lidem před zaplněným Staroměstským náměstím. Nebylo tedy překvapení, že oba byli přítomni ve volebním štábu nové hlavy státu. ,,Brzy budeme mít nového prezidenta. Kostky jsou vrženy," napsala ještě v době sčítání Šafářová na sociální síť.

Česká biatlonistka Jessica Jislová mířila společně s Markétou Davidovou během sčítání hlasů na soustředění, ale obě bedlivě sledovaly průběh. To dosvědčuje krátké video Jislové na instagramu. ,,Jsme na cestě na soustředění, ale volby pečlivě sledujem," dodala.

Michal Šlesingr

Z biatlonových tváří byl volit i Michal Šlesingr. ,,Přátelé, udělejme si čas a zajděte k volbám," vyzýval český lid na storíčku. Následně ještě pořídil foto koše, ve kterém byly naházeny lístky s Babišovým jménem. ,,Tak jsem ti to tam hodil, Andy! Co jsem viděl vzorek několika horních lístků, tak to vypadá, že bys mohl mít 100%!" napsal Šlesingr sarkasticky.