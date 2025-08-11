Slovenský obr se vrací do Oktagonu a vzkazuje šampionovi Fleurymu: Jdu si pro pás!
Černo-žlutá stáj oznámila na sobotním turnaji Oktagon 74 několik skvělých novinek. Upsali se jí hned dva veteráni UFC, Čech David Dvořák a slovenský těžkotonážník Martin Buday. Ten se bezprostředně po podpisu uprostřed klece postavil tváří v tvář příštímu soupeři, kterým je šampion Will Fleury. Na termínu se vedení s hvězdnými bijci zatím nedohodlo.
Dostal se na světovou špičku, dvanáctou příčku těžké váhy prestižní americké organizace UFC. Ta mu i přes jeho senzační bilanci sedmi výher a jediné porážky odmítla prodloužit smlouvu, kvůli málo atraktivnímu stylu boje. Martina Budaye okamžitě zahltily nabídkami různé světové soutěže, od zámořské PFL, ruské ACA po středoevropský Oktagon a KSW. Právě u příležitosti sobotní akce Oktagonu 74 na Štvanici se Slovák rozhodl.
„Byl to speciální moment, návrat do mé skutečně domovské organizace. Moc jsem si užil, jak mě publikum přijalo,“ povídal více než stotřicetikilový obr. „Odchod z UFC už mě přebolel. Myslím, že jsem si tam neudělal ostudu a zanechal za sebou dobrý odkaz a bilanci. Odešel jsem se zdviženou hlavou.“
Ještě v kleci, kde podepsal kontrakt s Oktagonem přímo na zádech promotéra Ondřeje Novotného, se potkal se šampionem těžké váhy Willem Fleurym. S tím se utká do konce roku. Ve hře jsou nyní tři termíny, 4. října v Bratislavě, 18. října v Kolíně nad Rýnem, nebo 29. prosince v Praze. „Nejvíce by se mi líbila O2 arena,“ favorizoval Buday nejzazší termín.
„Jdu si vzít zpět opasek, který jsem tu zanechal, když jsem odešel do UFC,“ uvedl vážně Slovák, kterému laso ze zámoří přišlo takřka hned poté, co získal v roce 2021 titul v Oktagonu. „Myslím si, že s Willem předvedeme atraktivní zápas pro oko diváka na světové úrovni.“
Irský šampion Budaye vyzval hned po jeho konci v UFC. „Vůbec jsem nečekal, že bych ten zápas dostal takhle rychle. Jsem opravdu nadšený. Je to pořádný zápas, Martin má obrovské kvality. Sledoval jsem ho snad po celou dobu, co působil v UFC,“ chválil Fleury nového rivala. „Martin je obrovský chlap s vysoce kvalitními bojovými schopnostmi. Počítám, že to bude nejtěžší zápas mé kariéry. Budu muset být rychlý a přesný, zkusím ho fyzicky utavit, protože asi nemám dost velkou ránu, abych ho ukončil,“ podotkl Ir.