Další dva protesty v lize. Sigmě se nelíbí „neoprávněné“ vyloučení na Spartě

Sudí Ondřej Pechanec podle Sigmy neměl vyloučit stopera Olomouce Krále
Rozhodčí Pavel Orel v utkání Bohemians s Jabloncem
Pavel Orel podle komise rozhodčích chybně vyloučil Vlasije Sinjavského
Unikající Vakho Čanturišvili s míčem
Júsuf v souboji o míč
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Bohemians 1905 podali protest proti výroku hlavního rozhodčího Pavla Orla, který v nedělním utkání 4. kola první fotbalové ligy s Jabloncem vyloučil v 68. minutě Vlasije Sinjavského. Komise rozhodčích dnes v komuniké uvedla, že estonský reprezentant neměl být vyloučen. Protest proti vyloučení svého hráče Jana Krále dnes podala také Olomouc po zápase na Spartě.

Sinjavskij šel do souboje na dlouhou nohu s Janem Suchanem. Oba hráči došlápli současně, „šlapákem“ se ale provinil jablonecký záložník. Orel přesto ukázal estonskému krajnímu hráči druhou žlutou kartu a oslabení Bohemians stav 0:1 už nezvrátili.

„Musíme se proti tomuto omylu či závažné chybě rozhodčího/rozhodčích, která se přeměnila v hrubou chybu zásadním způsobem ovlivňující zbývající část utkání, ohradit. Je patrné, že v opačném případě bychom vystavili našeho hráče disciplinárnímu řízení s následným omezením startu v dalším ligovém kole,“ uvedli Bohemians.

Klub proto požádal disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace o zrušení druhé žluté a následné červené karty a zastavení disciplinárního řízení s hráčem o pozastavení činnosti.

Sigma si po Spartě také stěžuje

Olomouc podala protest proti rozhodnutí sudího Ondřeje Pechance, jenž v závěru utkání na Spartě udělil druhou žlutou obránci Sigmy Královi za verbální projev k soupeři bez vulgárních výrazů.

„Klub považuje udělení druhé žluté karty pro Jana Krále za neoprávněné, a proto žádá o její zrušení,“ uvedla na webu Olomouc, jež hrála na Letné od 37. minuty o deseti bez vyloučeného brankáře Jana Koutného a prohrála 0:1.

Bohemians a Olomouc nejsou prvními kluby, které v této sezoně podaly protest proti výkonu sudích. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

