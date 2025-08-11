Další dva protesty v lize. Sigmě se nelíbí „neoprávněné“ vyloučení na Spartě
Bohemians 1905 podali protest proti výroku hlavního rozhodčího Pavla Orla, který v nedělním utkání 4. kola první fotbalové ligy s Jabloncem vyloučil v 68. minutě Vlasije Sinjavského. Komise rozhodčích dnes v komuniké uvedla, že estonský reprezentant neměl být vyloučen. Protest proti vyloučení svého hráče Jana Krále dnes podala také Olomouc po zápase na Spartě.
Sinjavskij šel do souboje na dlouhou nohu s Janem Suchanem. Oba hráči došlápli současně, „šlapákem“ se ale provinil jablonecký záložník. Orel přesto ukázal estonskému krajnímu hráči druhou žlutou kartu a oslabení Bohemians stav 0:1 už nezvrátili.
„Musíme se proti tomuto omylu či závažné chybě rozhodčího/rozhodčích, která se přeměnila v hrubou chybu zásadním způsobem ovlivňující zbývající část utkání, ohradit. Je patrné, že v opačném případě bychom vystavili našeho hráče disciplinárnímu řízení s následným omezením startu v dalším ligovém kole,“ uvedli Bohemians.
Klub proto požádal disciplinární komisi Ligové fotbalové asociace o zrušení druhé žluté a následné červené karty a zastavení disciplinárního řízení s hráčem o pozastavení činnosti.
Sigma si po Spartě také stěžuje
Olomouc podala protest proti rozhodnutí sudího Ondřeje Pechance, jenž v závěru utkání na Spartě udělil druhou žlutou obránci Sigmy Královi za verbální projev k soupeři bez vulgárních výrazů.
„Klub považuje udělení druhé žluté karty pro Jana Krále za neoprávněné, a proto žádá o její zrušení,“ uvedla na webu Olomouc, jež hrála na Letné od 37. minuty o deseti bez vyloučeného brankáře Jana Koutného a prohrála 0:1.
Bohemians a Olomouc nejsou prvními kluby, které v této sezoně podaly protest proti výkonu sudích. Plzeň tak učinila po duelu s Jabloncem a Pardubice po zápase se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu