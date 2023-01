Djokovič po triumfu vypustil emoce, chyběl mu táta: Sesypal jsem se

Srdjan Djokovič (vlevo), otec Novaka Djokoviče do kariéry svého syna investoval všechno. Do obřího risku zatáhl celou rodinu • ČTK / AP / Dita Alangkara

Zranění stehna při finále v Adelaide, úvodní kola Australian Open jste nebyl fit. Pak přišla aféra s vaším otcem a ruskými vlajkami. Jaké pro vás byly poslední týdny?

„Náročné se všemi rušivými elementy na kurtu i mimo něj. Proto jsem se také emocionálně sesypal a rozplakal se, když jsem objal mámu a bráchu. Až do té chvíle jsem si nedovolil, aby mě cokoliv vyrušilo. Vyžadovalo to velké množství duševní energie. Abych řekl pravdu, před turnajem se mi mé šance moc nelíbily. Byl jsem zraněný, snažil jsem se přežít zápas od zápasu. Naštěstí je na grandslamech mezi utkáními den volna, dalo mi to čas a od osmifinále dál mně už noha tolik neomezovala.“

Hovoříte o emocích. Jak se na nich podepsaly události loňské roku, kdy jste byl z Austrálie deportovaný?

„Šlo o vše dohromady. Do Austrálie jsem se těšil, ale byl jsem také nervózní. Netušil jsem, jak mě lidé přijmou. Poslední sezonu jsem ale zakončil nejlépe, jak jsem mohl. Příprava na tu novou se také povedla. Jsem v dobré formě, prostě se ale seběhlo hodně věcí. Zvlášť tu s mým tátou jsem nesl těžce. Lidé kolem mě ale odvedli skvělou práci, udrželi mě u mé rutiny, abych byl co nejlépe připravený.“

Váš otec Srdjan už chyběl při semifinále a ani na titulový duel nedorazil na stadion, ačkoliv jste v to doufal. Proč jste se tak rozhodli?

„Mluvili jsme o tom. Doufal jsem, že se věci uklidní, ale bohužel ne. Oba jsme se shodli, že bude nejlepší, když nedorazí. Mě i jeho to hodně bolí, protože tohle byl výjimečný okamžik, který se nemusí opakovat. Ale viděl jsem ho hned po zápase, necítil se nijak skvěle, ale měl ze mě radost. Prostě to dopadlo takhle. Sám mi řekl, že je nejdůležitější, abych se cítil dobře na kurtu, a když to znamená, že na zápas nepřijde, tak prostě nedorazí. Udělal to pro mě. Ale byl tu celý turnaj, všechno nakonec dobře dopadlo.“

A teď je z vás dvaadvacetinásobný grandslamový šampion, s Rafaelem Nadalem jste opět srovnáni. Motivuje vás, abyste kariéru zakončil s víc tituly než kdokoliv jiný?

„Rozhodně, chci jich získat tolik, kolik jen bude možné. V téhle fázi kariéru už hraju jen pro tyhle grandslamové trofeje. Mám pořád spoustu motivace a uvidíme, kam až mě to zavede. Rozhodně ještě nechci končit, když jsem na to dobře fyzicky a jsem i v psychické rovnováze, mám šanci na každém grandslamu, ať už se proti mně postaví kdokoliv.“

Což jste v posledních kolech Australian Open jasně dokázal.

„Předváděl jsem jedny z nejlepších výkonů, co pamatuji. Myslím, že to ode mě bylo druhé či třetí nejlepší tažení na grandslamu v kariéře.“