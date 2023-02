Tvrdík půjde do klece! Šéfa Slavie naštval sektor hostů v Pardubicích

Souboj prvního s posledním. Takový zápas čeká na fotbalové fanoušky o víkendu, kdy se Slavia střetne s Pardubicemi, které si poprvé čutnou na novém domácím stadionu (více o něm ZDE>>>). Pár dní před výkopem ale začíná atmosféra houstnout. Konkrétně se ozval šéf pražského celku Jaroslav Tvrdík (54), který má výhrady k tamnímu sektoru hostů. Navíc se rozhodl pro netradiční krok!

Předseda představenstva si postěžoval na Twitteru, kde své sledující pravidelně informuje. Nelíbí se mu, že příznivci jeho mančaftu budou muset být v čemsi, co víc než fotbalový sektor připomíná klec.

„Smutné a nedůstojné,“ okomentoval Tvrdík fotku pardubického sektoru. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Tohle projde bezpečnostními regulemi? Jakmile by tam vznikl požár a panika, tak by tam zařvalo hodně lidí,“ varuje jeden z uživatelů.

Jeden z nás

Boss sešívaných se tak rozhodl, že své nejvěrnější podpoří a pohodlí ve VIP sektoru během slavnostního otevření stadionu vymění za fandění v pardubické „kleci“ mezi slávistickými fanoušky. „V sobotu se zúčastním zápasu Pardubice – Slavia a slavnostního otevření stadionu. Půjdu s našimi fanoušky do sektoru hostů,“ napsal o chvíli později na sociální síť, přičemž k příspěvku přidal červené a bílé srdce. Za to si vysloužil obdiv nejednoho fotbalového nadšence. „To je ovšem frajeřina,“ odpověděl mu například vojenský analytik Jiří Vojáček.

Vítěz 21 ligových titulů navíc nemohl do jarní fáze vstoupit lépe. Hráči Slavie doma deklasovali Jablonec vysoko 5:1 a dostali se tak do čela ligové tabulky na úkor Plzně. Naposledy navíc svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského ztratili body v nejvyšší české soutěži během října, kdy padli v Olomouci 2:0. Od té doby jsou stoprocentní. Pokřtí pardubický stadion dalším vítězstvím? Motivaci na to budou mít v hostujícím sektoru dostatečnou.