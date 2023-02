Případ »ukradeného« talentu ze Slavie. Tvrdík zuří, Sosna (16) je pryč: Vztek kvůli Juventusu!

Přišli o mládežnického fotbalového reprezentanta. Zadarmo. Šestnáctiletý Adam Sosna Slavii zamával a stal se hráčem mládežnické akademie Juventusu Turín. Sešívaným se to nelíbí, ale nic nezmůžou. Kluk totiž neměl smlouvu.

Sosnu opatruje Sport Invest, což je agentura, s níž už před čtyřmi lety měla Slavia spor kvůli odchodu Pavla Buchy... „Děkujeme agentuře Sport Invest za partnerskou a férovou spolupráci,“ napsal Jaroslav Tvrdík na Twitteru v reakci na odchod Sosny. Pochopitelně je to míněno ironicky, kdo by byl rád, že bez náhrady jde pryč nadějný reprezentant?!

„Investujete do mládežnické akademie přes 50 milionů ročně. Připravujete novou za stovky milionů. Vám by to neudělalo radost?“ reagoval ještě Tvrdík (zjevně opět ironicky) na jeden z dalších komentářů.

Smlouva od 15 let

Podrobněji se původně Slavia ani Sport Invest vyjadřovat nechtěly. Klub ale později přece jen stanovisko zaslal (je v článku dole). Nicméně »krádež« Sosny byla legální, neměl totiž smlouvu. Tu klub může uzavřít s hráčem od 15 let, měl na to tedy celý rok, leč neuzavřel ji. Důvodů měl podle zákulisních informací více. Nebyly náznaky, že by se útočník chystal odejít, neproběhla žádná jednání. V každém slávistickém ročníku je talentů (vesměs reprezentantů) až osm a ne všichni hned dostávají smlouvy, což mimochodem v tomto věku obnáší odměnu v řádech tisíců, typicky třeba 6 tisíc měsíčně.

Odchovanci chybějí

Rozhodování Sosny a jeho rodičů v takovém případě je vcelku předvídatelné: Od Slavie není nabídka smlouvy, od Juventusu ano. Pokud jsou připraveni překousnout v tomto věku odloučení, je volba pochopitelná. Pro hráčovu agenturu v tomto věku nemůže jít o moc lukrativní kšeft, ale spíš o naplnění přání klienta. Sami zvažte, zda a kdo je v tomto případě ten špatný?

Každopádně v důsledku je to problém pro Slavii. Nejen ekonomický. Například loni v září měla na soupisce (tzv. list A) pro Konferenční ligu jen 21 hráčů. Smí jich být až 25, jenže aspoň čtyři musejí být odchovanci. A ty Slavia (s výjimkou mládežníků) neměla.

Adam Sosna pochází z jižních Čech, v Praze bydlel na internátu. Na odloučení od rodiny je tedy svým způsobem připraven.