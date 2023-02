“Splněný sen.” Projděte si nový stadion Pardubic s legendou Jeřábkem!

Pár dní před velkou slávou je na stadionu pořádný šrumec. Dělníci rozvěšují poutače na ligu, produkční firma instaluje reprobedny. „Řešíme ještě dovybavení, co se týče nábytku a sportovních věcí. To je potřeba, co nejdříve zvládnout a pak věřím, že tam budeme spokojení,“ prohlásí sportovní manažer klubu Vít Zavřel.

Zbrusu nové červené sedačky pro diváky jsou ještě stále přikryté igelitem. Čekají jako vánoční dárky pod stromečkem, až si je rozbalí natěšení fanoušci na beznadějně vyprodaném stadionu v sobotu proti Slavii. Míst je 4600 a všechna budou obsazena.

Zájemců však bylo mnohem více. „Zápas bychom vyprodali klidně dvakrát,“ tvrdí jen s malou nadsázkou klubový tiskový mluvčí Radek Klier. A není se mu co divit. Telefony mu zvoní, všechny myslitelné schránky má zaplaveny zprávami od kamarádů i (méně) známých. „Říkali jsme si, že požádáme Slavii, aby se hrálo od šesti a pak ještě jednou od devíti,“ vtipkuje.

Nový pardubický stadion si ještě nestihli pořádně osahat ani hráči. Poprvé si na něm zahrají teprve ve středu večer v modelovém utkání. Je třeba nastavit například světla. Hráči si také potřebují zvyknout na jiné prostředí.

I klubová legenda Jan Jeřábek prošel takřka dokončenými útrobami stadionu prvně teprve společně s videoštábem deníku Sport a iSport.cz. Posadí se na barovou stoličku, na hřiště se dívá přes sklo. „Dobrej flek,“ usměje se toho času zraněný a nehrající kapitán Pardubic, když si vyzkouší místo v klubovém skyboxu v nové aréně východočeských fotbalistů.

„Cítím zadostiučinění. Zasloužíme si mít lepší podmínky. Děláme tady deset, jedenáct let fotbal na profesionální úrovni a doteď jsme žili v amatérských podmínkách,“ vypálí Zavřel. „Najednou vnímám, že jsme opravdu ligový tým, protože máme ligový stadion. Beru to tak, že tak budeme konečně vnímáni i na veřejnosti,“ dodá.

Usmívá se, přitom na vtipy nemá moc času. Na stadionu se finišuje, to je vidět na první pohled. Všichni jsou pod tlakem, je třeba dodělat mraky věcí. „Nosím stoly, chci, aby tiskáč nějak vypadal,“ vykládá Klier.

Není zdaleka sám. Když pán, který rozváží sanitární potřeby, nakoukne do dveří u recepce, rychle prohodí: „Tudy ne, tady jsou koberečky, to bych pošlapal.“ Najde jiný vchod, kde je podlaha přikrytá. Úklid prostě přijde na řadu jako poslední.

Naopak už je prakticky nachystaná kabina domácího mančaftu. U každého místa je číslo a jmenovka. Kapitán Jeřábek tak sedí vedle Pavla Černého, dalšího matadora. „Na Vinici jsme nikdy takhle jména neměli. Jen takové nalepené papírky,“ prozrazuje Jařábek poměry ze starého stadionu, kde nyní mužstvo trénuje. „Vedle Ruma nesedím, je kousek ode mě,“ upozorní, že si bude muset zvyknout na změnu.

Podívejte se na fotky z nového stadionu v GALERII. Článek pokračuje pod ní.

Mužstvo totiž bude v aréně „bydlet“. Dál však bude trénovat na Vinici, kde je velmi dobrý areál, tedy když odmyslíme zázemí, jež opravdu neodpovídá potřebám prvoligového mančaftu. Tým se nově sejde na „Leťáku“, pak se přesune do současného sídla. Autem je to nějakých pět minut. „Ještě můžeme výklusem. To bude tak patnáct,“ podotkne Jeřábek.

Finální plán nového stadionu vzbudil svého času mezi fotbalovými fanoušky pozdvižení. Vizualizace vypadala mírně řečeno nelichotivě, tribuny připomínaly spíš nahodile rozložené kostičky lega.

A připomínky veřejnosti se dál nabalovaly. Nejdřív k nižší kapacitě nebo podobě protější tribuny, jejíž rozdělení na dvě poloviny si kvůli průhledu na historickou (a stále ještě polorozpadlou a nezrekonstruovanou) Bránu borců vybojovali památkáři.

Poznámky budily i poměrně dietní čistá kabina, nepospojené rohy či zábrany, které zhotovitel musel instalovat kvůli konstrukčnímu řešení z bezpečnostních důvodů. Řada připomínek je pádná, třeba k nehostinně oplocenému sektoru hostů. Klub ale měl v řadě záležitostí minimální slovo. Stadion je městský, a tomu odpovídalo i financování.

„V nás se to samozřejmě jako majitelích pralo, protože jsme viděli ten původní projekt, který byl poměrně drahý a byla to taková kopie Karviné. Bylo to moc hezky vypracované do detailu i co se týče interiéru a vybavení,“ přiznává Zavřel. „O to víc nás potom mrzelo, že to výběrové řízení bylo vypsáno jako design and build, to znamená, že si ta firma mohla sama projektovat, jen aby to splnilo licence UEFA 3.“

„Když jsme viděli první malůvku, musím říct, že jsme se zhrozili. Ale teď v reálu to nevypadá špatně, ten stadion je hezký,“ říká smířeně Zavřel. „Původní varianta se nám líbila, protože to byl uzavřený stadion. Tady je zase obrovské plus, že existuje možnost dodatečné dostavby. Můžete v budoucnu přistavovat tribuny za brankami, v rozích vedle hlavní tribuny tak, jak to řešila Plzeň.“

A na Zavřelově přístupu je leccos k pochopení. Krajskému městu chyběl důstojný fotbalový stánek několik desetiletí. Sám klub ještě před patnácti lety ani neexistoval, po svém založení, respektive sloučení kopal divizi. A dnes má stadion za stovky milionů, který zaplatil někdo jiný, čili město. Navíc stavba leží přímo v centru hned vedle mekky pardubického sportu, hokejové areny.

Nový stadion tak přinese vylepšené podmínky. Ale také tlak. Pardubice jsou aktuálně na posledním místě a rozhodně by od další sezony nechtěly hrát druhou ligu.

„Je to na nás trochu kladivo,“ připustí Jeřábek. „Na Bohemce byla euforie první sezonu. Přišlo třeba 2 tisíce lidí. Druhý rok jich vidíte 1200 a třetí 900, z toho 300 od soupeře. Dvanáctý hráč vám chybí, přitom může zlomit zápas. Bude to pro nás velká posila,“ věří Zavřel.

„Na Bohemce to bylo dlouhé a těžké. Věřím, že nám stadion pomůže,“ doplní trenér Radoslav Kováč. „Uděláme všechno, abychom tady ligu zachovali,“ slíbí.

Lehké to nebude…

Nový Letní stadion / CFIG Arena

Od soboty budou hrát Pardubice ve svém městě. Arénu otevřou duelem se Slavií. Jaké parametry má nový Letní stadion?

Otevření původního stadionu: 31. května 1931

Dokončení rekonstrukce: Leden 2023

Délka stavby: 94 týdnů

Kapacita: 4600

Cena: 380 milionů

Možnost rozšíření: 6600 (60 milionů), 8000 (150 milionů)

Jarní program: Slavia, Zlín, Ostrava, Teplice, Sparta, Hradec Králové, Slovácko.