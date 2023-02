Priske na rozcestí. Co (a jak) změnit? Nabízí se dvě možnosti. Ale...

KOMENTÁŘ JANA VACKA | Nejen fanoušci Sparty nad tím kroutili hlavou už v sobotu večer. A dost možná tomu nerozumí ani nyní, s odstupem několika dní. Proč trenér Brian Priske na úvod jara v Olomouci nevyužil ani jednu ze dvou nových posil do středu pole, když právě záloha Letenským vůbec nefungovala? To nadále zůstává zastřeno tajemstvím.

Nadcházející střet s Mladou Boleslaví tím ale nabírá grády. Fotbalové společenství v neděli upře zrak právě na dánského kouče. Logicky bude zvědavé, jak na hanácký průšvih zareaguje. Co udělá? Co změní? A udělá vůbec něco? To všechno jsou relevantní otázky.

Férově je třeba přiznat, že s ohledem na různé okolnosti není Priske zrovna v komfortní pozici. Každá ze změn, které se na první dobrou nabízejí, má totiž své poměrně důrazné ALE.

Co tedy může sparťanský kouč vymyslet?

Změna personálu. Kaan Kairinen i Qazim Laci, tedy jediní hráči, kteří v zimě přišli na tvrdý transfer, proseděli mač na Sigmě jen mezi náhradníky. Může se