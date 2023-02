Český olympijský výbor přemýšlí o Rusku na olympiádě: Bojí se říct NE?!

Už skoro rok Rusové nesmyslnou válkou devastují Ukrajinu. Sportovní svět jako by na to zapomněl. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zoufale chce ruské a běloruské sportovce na Hrách v Paříži, jasné ne nedokážou říct ani Češi.

MOV vymýšlí, že by se sportovci z agresorských zemí na olympiádu mohli kvalifikovat přes asijské soutěže. V Paříži by měli startovat pod neutrální vlajkou, museli by být dopingově »čistí« a aktivně nepodporovat válku. Podobný postoj zastává i Český olympijský výbor. „Celá diskuze o účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách je teprve v počátcích, rozhodující je postoj mezinárodních sportovních federací,“ vzkázal. A tenhle alibismus se nelíbí fanouškům ani sportovním hvězdám.

Ať závodí na Sibiři

„Je neakceptovatelné, že od ČOV neslyšíme, že za současného stavu bude VŽDY vetovat jakoukoliv účast ruských sportovců v olympijských soutěžích. Ta by totiž byla podporou ruských válečných zločinů,“ má jasno Dominik Hašek. „Ať si s Putinem závodí třeba na Sibiři. Dokud budou vjíždět tanky do cizích zemí, nemají na sportovním poli ani nikde jinde, co dělat,“ řekl Deníku někdejší běžkař Milan Šperl. „Pokud by na olympiádu mohli, tak věřím, že vznikne obrovská vlna odporu napříč sportovci, že se to rozhodnutí změní,“ dodal zlatý vodní slalomář z Tokia Jiří Prskavec.

Bojkot neplánují

Problematické sportovce by závodit pod pěti kruhy nechali i Američané, to Ukrajinci nebo Lotyši zvažují bojkot. Češi si krajní variantu nepřipouštějí vůbec. „Jsme připraveni na jakákoliv řešení, až na bojkot. Jednak máme palčivou zkušenost z roku 1984, kdy komunistický režim zničil kariéru spoustě sportovců, a zadruhé nechápeme, proč by se čeští sportovci měli pykat za to, že Rusové bojují na Ukrajině,“ má jasno předseda ČOV Jiří Kejval.