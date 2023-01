Nevolejte Rusko, není potřeba. MSJ má kvalitu i díky Česku a Slovensku

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Prý to bez Ruska nebude ono. Hokej už nebude hokej, kvalita půjde k šípku, rivalita se vypaří. Pravda, ve federaci diktátora Putina se naznačeným směrem blábolí dál. Vymýšlejí se důvody, proč ten či onen hokejový turnaj stojí za houby. Ale teď můžete vidět, že to jsou jen plky. Jestli někomu ubližuje, že se Rusko velkých hokejových akcí neúčastní, tak je to jen samotné Rusko. Což je vlastně v pořádku, ne?

Na MS do 20 let se ukázala jedna hodně fajn věc. Do finále se dostalo Česko a ne proto, že by mělo kliku, výkonem tam zkrátka patří. Kanadu, toho obrovského giganta, který chrlí každý rok desítky výjimečných hokejistů, málem škrtlo z turnaje už ve čtvrtfinále Slovensko. Stačilo, kdyby neúřadoval Connor Bedard a favorit všech favoritů měl dávno padla.

Tady hledejte důvod, proč po Rusku nikdo ani nevzdechne. Chybí někomu banda s bodyguardy, která pak sport často klade na úplně jinou pozici, než kterou opravdu má?

Ruské weby se snaží fanoušky, kteří ještě nedostali nominaci na frontu, přesvědčit, že všechno je bez velké země najednou špatně. Hokej jde do kopru. „Hodnota mistrovství světa se snížila na polovinu, možná i více,“ dozvíte se třeba. Zdroj tady záměrně neuvádím, není důležité dávat médiu silnější hlas.

Spíš to berte jako dobrou sondu do ruských myšlenek.