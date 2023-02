Vítkovické legendy? Hrdina povídek Oty Pavla, dva čerti i tichá superstar

V roce 1961 byl Mikoláš klíčovou postavou mistrů Evropy a vicemistrů světa. Celou kariéru odchytal bez masky. „Když tak vzpomínám, tak se sám sobě divím, že jsem to bez masky vydržel a přežil,“ popisoval Mikoláš, který později pracoval i jako redaktor Československého sportu. „I na tréninku měli Honza Kasper nebo Václav Bubník, dvoumetrový chlap, co měl dobrých sto dvacet kilo, strašné rány. Ti když vystřelili, to nelžu, tak za mnou lítaly třísky z dřevěných mantinelů.“

Miroslav Vlach, číslo 11

útočník, ve Vítkovicích 1956-67, jako trenér 1970-74

První skutečná vítkovická superstar. Rodák z Českého Těšína, který vyrůstal v ostravském Přívoze, byl rychlý a šikovný obojživelník. Na špičkové úrovni hrál i fotbal, jeho doménou byly góly. Na mistrovství světa 1959 v Praze vstřelil rozhodující gól proti Kanadě v boji o bronz, v národním týmu nasázel v 95 zápasech 71 branek! Ze světových šampionátů přivezl Miroslav Vlach celkem čtyři medaile (stříbro 1961 a tři bronzy 1957, 1959, 1963). K tomu má i olympijský bronz (1958). Vítkovice později úspěšně vedl i jako trenér.

„Mirka všichni milovali,“ vzpomínal Vladimír Vůjtek starší, který s Vlachem hrával a pak ho zažil i jako trenéra. „Po sportovní i lidské stránce. Nikomu by neublížil a to mu možná trošku bránilo, že se neprosadil ještě víc. Velice mírný pak byl i jako trenér. Dostal Vítkovice do první ligy a bylo vidět, že chce s každým vyjít, což v trenérské branži vždycky nejde. Mohl na nás být tvrdší, ale neměl to prostě v povaze.“

Miroslav Vlach zemřel v prosinci 2001, bylo mu 66 let.