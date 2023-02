IIHF zvažuje návrat Ruska i Běloruska na MS. Není to o morálce, říká šéf

René Fasel při uvedení slavných hokejistů do Síně slávy IIHF • Barbora Reichová / Sport

Rusko a Bělorusko zpět na hokejovém MS? „Neřekl bych, že je to nemožné,“ vyřkl na nedávné návštěvě Finska prezident Mezinárodní federace ledního hokeje Luc Tardif. Tímto a dalšími výroky mnohé pobouřil a rozpoutal vlnu diskuzí, které byly dosud tlumeny jako papiňák před výbuchem.

Je to vlastně překvapivé? IIHF i při vpádu Rusů na Ukrajinu spíše vyčkávala a obě země ze svých soutěží vyřadila spíše na základě nátlaku ostatních sportovních institucí. Z úst hlavních představitelů IIHF v čele s Tardifem ale nikdy nezaznělo, že jednání Ruska považují za neakceptovatelné.

Podstatné je nyní Tardifovo vyjádření ve veřejném prostoru, kdy připustil, že si dovede představit v brzké době účast Ruska a Běloruska na světovém šampionátu. Tardif je ve své funkci od září 2021 a čekalo se, že se možná poměry v IIHF o něco změní poté, co před ním federaci 27 let vedl Švýcar René Fasel.

Dobře se totiž ví, že Faselovo smýšlení směřuje jaksi na východ. Nyní je v pozici čestného předsedy IIHF a dle Tardifa se jedná spíše o symbolickou funkci. Pozice Fasela ale může být pro návrat Ruska a Běloruska do hokejového světa zásadní. Svými proruskými názory a vazbami na tamní vůdce Dmitrije Medvěděva a Vladimira Putina se totiž nikdy netajil a má jasno i tentokrát.

„Opravdu bych si přál brzy vidět ruský národní tým zpět na mezinárodních turnajích. Samozřejmě nerozhoduji, ale věřím, že se situace Rusů může v blízké budoucnosti změnit,“ řekl pro web allhockey.ru.

Tardif se snažil „jasné“ stanovisko ve svých vyjádřeních mírnit. „Návrat Ruska a Běloruska na MS by znamenal, že válka skončila,“ sdělil například pro finské periodikum Ilta Sanomat. To je sice hezké, ale ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině není metaforou pro okamžité uklidnění celkové situace a napětí v Evropě.

Sám Tardif připustil, že je na IIHF vyvíjen nátlak, aby se zejména Rusko na mezinárodní ledová kolbiště vrátilo, protože v minulosti bylo světovou hokejovou velmocí od dob Sovětského svazu. Připomněl rovněž, že Rusko nebylo na velké akci pod svou vlajkou už v roce 2018 na olympiádě v Pchjongčchangu.

Návrat sportovců z Ruska a Běloruska, nejen na MS ale i na další akce, vytrvale navrhuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV) pod vedením někdejšího německého šermíře Thomase Bacha.

Snaha je zřejmá. Nejpozději na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži, už zase chtějí jeho činovníci registrovat sportovce s označením Russia a Belarus ve startovním poli napříč disciplínami. „Nesmíme se nechat ovlivnit politickým tlakem. Musíme se rozhodovat podle toho, co je nejlepší pro sport jako takový,“ reagoval diplomaticky Tardif. Zároveň však připustil, že morální hodnoty pro verdikt IIHF nehrají zásadní roli.

Podle jakého klíče se má tedy IIHF rozhodovat, zda si Rusové a Bělorusové znovu zahrají na mezinárodní scéně? Kouzelným slůvkem Tardifovy rétoriky je bezpečnost. „Je to naše zodpovědnost. My ručíme za bezpečnost hráčů, veškerého personálu a fanoušků. MS v ledním hokeji je naším podnikem, takže my jako IIHF se musíme rozhodnout.“

Ve Finsku se Tardif dočkal také otázky, zda Fasel i nadále řídí IIHF. A jeho reakce? Tardif tuto variantu s širokým úsměvem stručně popřel.

Je jasné, že na letošním MS se žádné změny očekávat nedají. V květnu by se však mělo určit, zda se obě země vrátí na hokejovou mezinárodní mapu pro sezonu 2023/24. Rok 2024 zase pravděpodobně stanoví, jestli se Rusové a Bělorusové budou moci kvalifikovat na Zimní olympijské hry 2026 v Itálii.

Takto stručně zní návrh MOV, proti kterému se logicky ohradila Ukrajina a další vlády některých evropských zemí. Tardif si nicméně povzdechl, že hokejová měření sil na MS bez ruské reprezentace nemají takovou kvalitu, jakou by si světové šampionáty zasloužily.