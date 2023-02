Pražské hokejové MS v nejistotě: Hrozí invaze ruských agresorů!

Když pozvete Rusy, my nesoutěžíme! Tahle hrozba se bude patrně odehrávat před velkými sportovními akcemi často. Reálně hrozí, že Rusy (a Bělorusy) pozve Mezinárodní hokejová federace už na MS 2024 v Česku. Co pak?

Rozmohl se nám ve světě takový nešvar. Rus stále vraždí, rabuje a ničí na Ukrajině, ale sportovním šéfům se ho zželelo. Nejdřív se ozval šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach (69), rád by Rusy viděl příští rok na olympiádě v Paříži, byť pod neutrální vlajkou. Tento týden se přidal prezident IIHF Luc Tardif (69). „Pořádáme hokejové soutěže, neřešíme problémy světa. Do našeho rozhodování nezařazuji morálku, jako šéf IIHF musím uvažovat jinak,“ prohlásil Francouz drsně.

„Doufám, že se Rusko i Bělorusko vrátí co nejdřív,“ dodal. To jsou řeči, že by se pod ně podepsal i jeho předchůdce René Fasel, velký přívrženec Putina! Realizace Tardifova přání by znamenala pustit Rusy už za rok a čtvrt do Česka. Elitní hokejové výběry se tu utkají o titul mistrů světa 10. – 26. května 2024!

Hrozí bojkoty

Může to být ještě dlouhé drama, protože přijatelný konec války, vyhnání (nebo lépe stažení) Ruska z okupovaných území, se zdá být v nedohlednu. Jakmile se začalo mluvit o možné účasti Rusů na OH, bojkotem pohrozila nejen Ukrajina. Přidaly se Británie, Dánsko, Lotyšsko, a pokud se tahle idea bude dále rozvíjet, takřka jistě se ozvou další.

Co se asi tak může dít na hokejovém MS v Česku, pokud přijedou Rusové? Nahrnou se sem jejich fanoušci (když ne z Ruska, tak ti žijící ve státech EU), vytáhnou své vlajky popsané Z (protože v tlupě jsou nejodvážnější) a bojkot budou zvažovat minimálně Lotyšsko, Dánsko, Finsko, Švédsko... Před vážné rozhodnutí by byl postaven i pořádající stát se zlou zkušeností s Rusy z minulosti.

Vyjádření Petra Břízy:

Rozhodnutí o případném návratu Ruska a Běloruska do turnajů MS pro následující sezonu může být učiněno nejpozději v první den výročního kongresu IIHF. Je to den, kdy se hrají první čtvrtfinále na MS, tedy letošní květen v Tampere. Návrh rozhodnutí přijde do kongresu z Councilu IIHF, který zasedá den předtím. Rozhodnutí pak platí po celou následující sezonu. Z výstupů, které jsem četl, mám pocit, že v mediálním prostoru dostala slova L. Tardifa jiný význam, než jaký původně mínil. Od čtvrtka 2. února probíhá společné dvoudenní jednání, budeme samozřejmě probírat i toto zásadní téma.

Prezident Pavel: Olympiáda bez válečníků

Podle nově zvolené hlavy státu by izolace válečného Ruska měla být kompletní a důsledná. „Jsem přesvědčen, že bychom měli být zásadoví. Nedokážu si představit, že bychom se dívali na to, jak by sportovci z Ruské federace a Běloruska soutěžili, byť pod netruálními vlajkami. Zcela jistě by to tamní řežimy propagandisticky využily,“ řekl Pavel Deníku.