Pljuščenkova žena vytočila Rusy: Vlastizrada v Paříži!

Bližší košile než kabát? Manželka ruského krasobruslařského šampiona Pljuščenka pořádně zvedla veřejnost ze židle. Hrdá podporovatelka Putina a jeho rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu vyrazila do Evropy, kde podle většiny lidí nemá co dělat.

„Dobré ráno, Paříži,“ napsala Rudkovská k fotografiím s typickou francouzskou snídaní, kterou si dopřála v pětihvězdičkovém hotelu Plaza Athenee. To pochopitelně není žádný podřadný podnik, jedna noc v něm vyjde na přibližně 40 tisíc korun. Neopomněla samozřejmě ukázat ani stůl zaplavený květinami a luxusním zbožím od Diora. Důvodem její návštěvy totiž byla módní přehlídka a večírek této renomované značky.

Vychloubání ale na úrodnou půdu rozhodně nepadlo. V komentářích to Pljuščenkova Jana pěkně schytala. Od nadšené podporovatelky Putina, která údajně neváhala ani udat ruského disidenta, kterému teď hrozí 15 let vězení, se cesty na »prohnilý« Západ rozhodně neočekávají. Rusové sem sice dál rádi jezdí na dovolené a posílají děti studovat, ale od hvězd tamní propagandy se očekává, že budou sekat latinu.

„Jano, jsi vlastenka, jak můžeš letět do nepřátelské země? To je vlastizrada!“ vztekal se jeden z jejích ruských fanoušků. „Kdo ji tam pustil? Jak se dostala do civilizace? Kdo ti vůbec udělil vízum?! Asi nejsi až tak velký patriot, když se touláš po chátrajícím a zamrzlém Západu. A pozor, v Evropě topí dřívím a pijí dešťovou vodu,“ posmívala se jí jedna z komentujících v narážce na ruská propagandistická hesla.

Kromě toho lidé u příspěvku diskutují také nad tím, jak se Jana do francouzské metropole dostala. Přesto, že EU oficálně své brány Rusům nezamkla, některé členské země postupují v otázce víz velice striktně. Například Česká republika neakceptuje na svém území v případě ruských občanů schengenské vízum, které jinak otevírá cestu do většiny evropských zemí.

V čem ale tyto státy táhnou za jeden provaz je zákaz pro ruské aerolinky, které přes Evropu nemohou nejen létat, ale ani přistávat na její půdě. Rusové tak většinou musí pro své cesty využívat přestup v Izraeli nebo Turecku. Rudkovská tak musela pro pařížský luxus zvolit komplikovanou cestu.