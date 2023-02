Becker naštval věřitele: Dluží miliony a užívá si v luxusu!

Vězení ho evidentně moc nenapravilo. Bývalá tenisová hvězda Boris Becker (55) se sice z lochu dostal ven, ale nedá se říct, že by na svobodě sekal latinu. Namísto splácení dluhů totiž údajně vyrazil relaxovat na místo, které je normálním smrtelníkům finančně nepřístupné...

V base strávil přesně 231 dní. Nejspíš to ani tohle nebyla dost dlouhá doba na to, aby Boris Becker pochopil, čím přesně se provinil. Někdejší tenisový šampion sice dluží neskutečný balík peněz, ale to mu údajně nebrání v tom, aby si žil život na vysoké noze. A tím pěkně štve lidi, kteří od čekají své peníze.

Beckerův insolvenční správce Mark Ford deníku Bild přiznal, že o bývalém tenistovi už nějakou dobu neslyšel. Nesplaceným milionovým dluhům navzdory. „Jde o značné částky v řádech milionů. Vždy šlo o milionové částky. Zatím byla splacena jen malá část,“ pravil Ford, který se ale o konkrétní sumě bavit nechtěl.

Z chování někdejší tenisové superstar je rozčarovaný nejen insolvenční správce, ale také jeho věřitelé. Ti jen těžko nachází pochopení pro styl života, který Becker vede. Nový rok měl podle časopisu Focus například slavný Němec strávit po boku své přítelkyně Lilian de Carvalho Monteiro na pohádkovém ostrově Svatý Tomáš. To není úplně místo pro lidi, kteří jsou zadlužení až po uši.

„Pokud chce Boris Becker skutečně začít znovu, musí pro to nejprve položit základy a splnit požadavky svých věřitelů,“ řekl Bildu jeden z Beckerových věřitelů.

Beckerův právní zástupce Oliver Moser má za to, že celá situace je úplně jiná, než jak ji popisuje insolvenční správce. Bývalý tenista prý komunikuje s anglickým insolvenčním správcem prostřednictvím svých právníků.

V roce 2018 byl prý také podepsaný dokument, v němž byla stanovena přesná částka, kolik má Becker zaplatit. Z té momentálně zbývá doplatit přibližně 450 tisíc eur (v přepočtu přes 10 milionů korun)