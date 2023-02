Plekanec dokonale překvapil Šafářovou: Utajená narozeninová párty!

V sobotu oslavila bývalá tenistka Lucie Šafářová své šestatřicáté narozeniny v rodinném kruhu a zdálo se, že jí to ke spokojenosti bohatě stačí. Její manžel byl ale jiného názoru. Hokejový elegán Tomáš Plekanec (40) dopřál své milované pořádně velkou oslavu, a dokázal vše do poslední chvíle perfektně utajit. Na řadu přišlo i hudební překvápko.

Sympatická Lucie je známá svou náklonností k českým interpretům. Na svatbě s »Plekym« jí zapěl Mirai Navrátil a velkou slabost má i pro Marka Ztraceného. Tomu byla s manželem například i na koncertě v pražské O2 areně. A právě tohoto hudebního oblíbence jí na oslavu narozenin její miláček Tomáš zařídil.

„Někdy vás někdo překvapí, ale tohle překvapení… Stále nemám slov! Děkuji! Všem kamarádům, co přijeli ze všech koutů ČR, i když mají malé děti nebo před porodem a děkuji mamince za hlídání. No a teda Tomáši, lásko, tohle celé vymyslet, zorganizovat, utajit a to, že přijel zazpívat a oslavit to s námi náš oblíbený Marek Ztracený a jeho skvělý kytarista Patrik Bartko? Wow, tak to byla PÁRTY! Děkuji! Byli jste peckový!“ Nešetřila Lucka chválou a vděkem.

Že se párty opravdu vydařila, dosvědčují i videa z oslavy. Produkci Marka Ztraceného si užili naprosto všichni a oslavenkyně dokonce neváhala tancovat na stole. „Byla to skvělá oslava a rádi jsme vám zahráli. Vše nej.“ Napsal zpěvák zdravici ke společnému snímku s manželi.