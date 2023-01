Drsný rok 2022 hvězdné lyžařky Vonnové: Přišla o tři členy rodiny!

Zřejmě nejtěžší rok života má za sebou populární hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová (38). V uplynulém období ztratila hned tři členy milované rodiny a těžké rány osudu jí způsobily nemalé utrpení. Nyní však vstupuje do nového období a věří, že už bude jen lépe.

Dojemnou vzpomínku věnovala svým nejbližším prostřednictvím sociální sítě. „Vzpomínám na rodinu, kterou jsem letos ztratila. Rok 2022 byl těžký. Moje matka, moje babička a můj milovaný pes. Stále je těžké se s tím vším smířit. Stále truchlím a myslím, že vždy budu. Jsem vděčná za čas, který jsem s nimi všemi strávila, ale přesto bych si přála, aby nemuseli odcházet.“

„Vždy jsem se snažila žít svůj život naplno. Nepromarnit jedinou příležitost a vážit si všeho, co mám – čemuž jsem se naučila od své matky. Se vším, co se letos stalo, to tento přístup jen posílilo. Jak říkávala moje máma: "Dnes je další skvělý den!" A takhle budu žít dál,“ podělila se o inspirativní filozofii své milované maminky.

S tímto pozitivním přístupem bude jistě v novém roce o poznání lépe a veleúspěšná lyžařka se může těšit na to, co jí budoucnost přinese. Jistě by ocenila, kdyby se jí po mnoha nepovedených románcích podařilo najít skutečnou lásku, se kterou by mohla založit rodinu.