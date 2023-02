Kouč Sparty Priske o tom, jak vzal Janktův coming out: Jdi a žij!

Dokáže si tato republika postižená mnoha předsudky vstřícně přebrat chrabré oznámení reprezentanta Jakuba Jankta (27), že je gay? Jeho dánský kouč ve Spartě Brian Priske (45) ano. V exkluzivním rozhovoru pro Blesk hovoří o tom, jak hráči a lidé v klubu Janktovo přiznání sexuální orientace přijali. Plejer přezdívaný »Sampi« k němu možná dospěl i proto, že se na Letné cítil být mezi správnými lidmi.

Jak vypadal moment, kdy vám to Jakub oznámil? Šel za vámi do kanceláře, nebo to bylo v kabině spolu s ostatními?

„Obecně, když vedu rozhovory s hráči, vedu je v atmosféře, kdy jsme jen já a on. Není u toho nikdo jiný. Nechci zacházet do detailů, kde a jak přesně se to odehrálo, ale bylo to jen mezi námi dvěma. Jako člověk jsem se cítil být potěšený a hrdý, že ve mně Jakub spatřuje člověka, kterému se může svěřit. Že ví, že se nachází v bezpečném prostředí.

Pak jste to šli spolu říct mužstvu?

„Víte, nemyslím si, že bych v tuhle chvíli o tom měl mluvit já. Pokud bude Jakub chtít říct, jaký to mělo průběh, je to na něm. Pouze chci říct, že reakce od týmu byla velmi správná. Velmi brzy věděl, že se nachází v prostředí, jež se týká hráčů, trenérů, lidí v klubu, které ho respektuje.“

Jakub velmi ocenil váš přístup a vaši podporu. Co jste mu řekl? Radil jste mu?

„Nechci zabíhat do detailů, ale řekl jsem mu, ať žije svůj život. Ať ho žije tak, jak to cítí. Já, jako člověk,který je o několik let starší než on, mám nějakou životní zkušenost. Sampi má před sebou třeba sedmdesát let života a měl by je prožít podle svých představ.“

Jako trenér máte jméno, ale jste i psycholog. Je komunikace s hráči vaše přednost?

„Je důležité říct, že nejsem psycholog a nestudoval jsem univerzitu. Moje psychologie je škola nabitá zkušenostmi, ale stejně, jak se snažím s hráči pracovat po stránce fotbalu a taktiky, tak psychologie práce s hráči je naprosto klíčová. Když chcete dostat z hráče to nejlepší, je důležité vědět, co za ním stojí mimo hřiště. To je stejné u Jakuba i u ostatních.“

O co se zajímáte?

„O to, jaký život žijí, protože, když ho mají hezký, tak potom mohou mít i hezkou hezkou kariéru a v dobrém to přenášet i na hřiště. Opakuji, že to není jen u Jakuba, ale u všech. Je důležité vědět, jestli má někdo krizi v rodině, jestli se tam vyskytne nějaká závažná nemoc. Pokud se někdo žení. Lidská stránka je důležitá. Ovlivňuje hráčovo rozpoložení.“

Cítil jste v některém z vašich bývalých týmů, že je mezi hráči gay?

„Ne, nikdy jsem se s takovou situací nesetkal.“

V některých sportovních týmech dochází k legráckám, byť třeba nemyšleným zle, na adresu homosexuálů. Jste teď ve Spartě domluveni na tom, že kvůli Jakubovi jsou tabu, aby ho to neranilo?

„Vůbec. Ani na sekundu mě nenapadlo, že to budeme s týmem řešit. Máme skvělou partu hráčů a lidí, kteří si vzájemně pomáhají. Něco takového vůbec nebylo potřeba.“

Ovšem může se stát, že ne úplně košer narážky, či dokonce urážky, přijdou z hlediště. Jak budete reagovat?

„Obecně se snažím připravit tým na každý scénář, který se může v zápase stát. I to, na co se ptáte, mi přišlo na mysl, ale snažím se myslet pozitivně. Máme spoustu skvělých fanoušků a já se chci soustředit na ty, kteří nás podporují, než na to, že by se mělo stát něco negativního. Chci, abychom já i Jakub veškerou koncentraci směřovali k nedělnímu utkání s Jabloncem (neděle 18:00, O2 TV Sport). V klubu je dostatek dobrých lidí, kteří budou vědět, jak se zachovat, pokud by se něco negativního mělo stát.“

Pokud Jakub nastoupí proti Jablonci, je výhoda, že se hraje na Letné a drtivá většina diváků budou sparťané?

„Neumím na to odpovědět. Je to situace, ve které jsme nikdy nebyli. Může to být výhoda, chápu, že pro veřejnost a média je ta událost zajímavá, ale já se chci udržet u fotbalu.“