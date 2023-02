Už několik dní je hlavní postavou většiny sportovních rubrik po celém světě. Odvážný coming out sparťanského záložníka Jakuba Jankta (27) vyvolal obrovský ohlas a reprezentant nyní poskytl první rozhovor. Prozradil mimo jiné, kdy to oznámil rodině a přátelům, nebo co se změnilo v kabině.

„Z určitého pohledu se mi ulevilo, pral jsem se s tím dlouhou dobu. Jsem rád a můžu konečně žít, tak jak chci.“ Začal šikovný fotbalista rozhovor v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Popisoval také, jak moc se mu ulevilo, že konečně může žít, tak jak chce.

Před veřejným coming outem samozřejmě provedl i ten soukromý. Neexistuje však jediný okamžik, který by ho k otevřenosti přiměl, vše šlo postupně. „Nejdřív jsem plánoval, že to sdělím jen okolí, ale vyplynulo to až ve veřejný coming out. Před rokem a půl jsem to řekl rodičům a kamarádům. Před pár měsíci pak spoluhráčům v kabině.“ Uvedl časový kontext celého procesu. Potěšen byl skutečností, že ho kabina bez problémů přijala. „Spoluhráči to vzali úplně normálně, žádná změna v kabině nenastala.“

Důležitý krok samozřejmě probral i nejvyššími činitely klubu. „S vedením Sparty jsem to samozřejmě konzultoval. Musí tam být určitá forma, aby to sdělení bylo správné. Brian Priske, František Čupr i Tomáš Rosický mě hodně podpořili. Klubu jsem moc vděčný.“ Nešetřil slovy díků k současnému chlebodárci.

Kromě velké vlny podpory čelí i značně nepříjemným komentářům a zprávám. „Na negativní komentáře se snažím nereagovat a radši je ani nečíst, ale nemám to nikomu za zlé. Určitě počítám s tím, že si v zápasech vyslechnu poznámky, ale nebudu na to reagovat. Je mi jasné, že budu terčem pro soupeře i diváky.“ Počítá se vším a je na to připravený.

„Tím, že jsem první, tak se to samozřejmě bude řešit, ale věřím, že každý měsíc to bude lepší a lepší. Věřím, že jednou bude sexuální orientace úplně jedno.“ Sní reprezentant o budoucnosti bez předsudků.

Na nějakou větší propagaci ale neaspiruje. „Nechci se stát tváří LGBT komunity. Respektuji ji, ale teď se tomu úplně věnovat nechci.“ Přiznal, že jeho fokus je stále stoprocentně u fotbalu.