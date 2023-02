Pamětníci si to vybaví. Na stadionech od Chebu po Košice se kvůli jeho fintičkám, kulišárnám a gólům hulákalo: „Vízek bude viset!“ Už je to tady zase, jen trochu v jiné podobě.

Slavný internacionál Ladislav Vízek (68) prohodil v pořadu Události, komentáře na ČT24 k přiznané homosexualitě Jakuba Jankta slova, na která by patrně nejraději zapomněl. Dostává to za ně na sociálních sítích zatraceně sežrat, byť pak opakovaně prohlásil, že si Jankta tuze váží.

„Neměl bejt ten první. Měl to nechat na někom jiným. Anebo to říct za dva roky, až bude pryč ze Sparty, až bude z nároďáku. Lidi to vnímaj opravdu zle. Musím říct, že to je takový nesportovní téma. Když řeknete homosexuál, tak si opravdu někdo představí zženštilého (chlapa) a do přírody to prostě nějak nepasuje.“

Tolik »Vizourovo« nešťastné faux pas. U jeho vilky v Dolních Chabrech byla příroda dost štědrá. Bývalý důstojník Dukly může nad úskalími života rozjímat u rybníka, v němž kdysi armádní oficíři plavili koně, a říct si: „To byla ode mě konina.“ Však ty víš, Láďo…