Slavná návrhářka Coco Chanel (†87), co takřka devadesát let svého života udávala světu módní trendy, hokejovou éru Davida Pastrňáka (26) sice nestihla, z havířovského elegána by ale měla radost. Přesně k němu totiž pasují její zlatá slova: „Módu si můžete koupit, ale styl, ten musíte mít.“