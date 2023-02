Hašek se opřel do »válečného kolaboranta«: Jaškina brání otec

Nemohl mlčet. Když zapálený »rusobijec« Dominik Hašek (58) viděl krajana Dmitrije Jaškina (29) propagovat krvelačnou ruskou armádu, opřel se do děravé české legislativy. A vysloužil si kritiku hokejistova otce!

Je vsetínskou legendou, byl u všech šesti titulů v letech 1995 až 2001. A k tomu obránce Alexej Jaškin (57) vychoval syna, který se stal díky dvojímu občanství i hvězdou tuzemské reprezentace.

Jenže ve čtvrtek si proti sobě poštval celé Česko! Coby kapitán Petrohradu v KHL se hrdě prsil v maskáčovém dresu oslavujícím Rudou armádu, s ruskou vlaječkou našitou nad srdcem. „Gratulujeme ke svátku Dne obránců vlasti,“ servilně se klaněl ve videozdravici okupantům vraždícím na Ukrajině.

Vládo, prober se!

To Haška vytočilo. „Je špatně, že náš občan legálně pracuje v Rusku, a propaguje tak válku. Viním z toho českou vládu, poslance a senátory, že ani po 365 dnech války nebyli schopni připravit zákon, který zakazuje našim občanům pracovat v zemi nepřítele,“ nasměroval svoji zlobu na zákonodárce, zatímco Jaškina víceméně ignoroval: „Ten kluk je hlavně typickým příkladem, jak moc je tento zákon nutný pro bezpečnost našich spoluobčanů a spojenců.“

Honí si body

Proti Haškovi se vymezil Jaškinův otec, nyní pracující jako sportovní ředitel v Krasnojarsku. „Asi má zájem vstoupit do politiky, proto kritizuje ruské sportovce. Měl by si ale nejprve uspořádat myšlenky. I v Česku jsou lidé překvapení tím, co říká,“ tvrdil pro list Izvestija. Oslava války od jeho Dimy mu asi nevadí...