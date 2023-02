Ovečkin je po smrti táty zpátky na ledě: Moje nejtěžší chvíle v NHL, přiznal

Bolest ještě ani neměla čas odeznít, ale život musí jít dál. Toho si je vědom i ruský hokejista Alexandr Ovečkin, který se po smrti svého otce Michaila (†71) vrátil z domoviny zpět do Washingtonu. S novináři po svém comebacku prohodil pár slov, ze kterých je ale zřejmé, že se s celou situací ještě moc nevyrovnal.

Útočník Alexandr Ovečkin se po úmrtí otce opět připojil k hokejistům Washingtonu. Sedmatřicetiletý kapitán Capitals se od týmu odpojil 14. února a odcestoval do Moskvy, kde byl Michajl Ovečkin v sobotu pohřben. Nyní americký klub oznámil, že Ovečkin dnes s týmem poprvé po návratu trénoval.

„Před pár hodinami jsme přistáli a já se snažil vrátit na led co nejdříve to půjde. Bruslil jsem jen jednou. Je to takové, jaké to je. Tohle je život. Byl to náročný týden psychicky i fyzicky,“ prozradil na setkání s médii. Také přiznal, že temnější chvilku během své štace v zámoří ještě nezažil.

„Byla to pravděpodobně nejtěžší situace, kterou jsem za celou kariéru v NHL zažil. To je život. Jedeme dál,“ snažil se působit alespoň trochu smířeně a poděkoval za podporu. Z jeho dalších slov ale bylo zřejmé, že bolestivou ránu jeho rodina teprve zkousává a bude potřebovat hodně času.

„Hádejte, jak se cítí. Moje máma sem pravděpodobně přiletí s bráchou příští měsíc. Zůstanou se mnou a mojí rodinou. Snažili jsme se udělat to nejlepší, co jsme v tu chvíli mohli. Být spolu,“ popsal Ovečkin, který podle svého vyjádření vděčí zesnulému otci za mnohé.

„Je dobře, že máme videa. Spousta mých přátel, kteří přišla o své tatínky tehdy neměli mobilní telefony. Ale teď to máme a to je dobře,“ těší kapitána Washingtonu, že má na otce uchovanou řadu vizuálních vzpomínek. Mnoho dalších pak zůstane navždy zamčená v jeho srdci. „Dával mi všechno. Všechno své zdraví, všechen svůj čas. Cestoval se mnou po celém světě a byl na každém tréninku, když měl příležitost.,“ řekl slavný Rus.

Ten už ve svém životě nejspíš zažil i lepší situace, než tu aktuální. Kromě zráty otce totiž momentálně čelí vlně kritiky za to, že se nehodlá distancovat od svého přítele a ruského prezidenta Vladimíra Putina, který vyslal na Ukrajinu vojska za účelem »denacifikovat« svou sousední zemi. V praxi jeho armáda vraždí civilisty, znásilňuje batolata a řadu zvěrstěv ještě zveřejňuje na sociálních sítích.