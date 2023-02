Češi věděli, do čeho v KHL jdou. Až bude potřeba, posloužíte propagandě

Přesně tady vidíte, co znamená jít hrát hokej do KHL. Kdo říká, že je to jen o sportu a gólech, je buď totálně neinformovaný, nebo cynik. Pokud si myslíte, že vás nezatáhnou kluby do propagandy, tady máte jasný důkaz. Zatáhnou.

Rusko slaví 23. února Den obránců vlasti. Nejde o nějaký nový svátek, držel se už dávno před invazí na Ukrajinu. O to víc je ale v zemi teď dodržován, o to větší emoce mimo Rusko budí. Logicky, protože oslavuje armádu. Ano, tu, která momentálně nic nebrání, ale útočí.

KHL se tradičně do akce zapojuje taky. Je jedno, zda jde o speciální přání svému vojsku, nebo zápasy ve vojenském mundůru. Prostě se zapojuje. Na sociálních sítích provolávají kluby slávu armádě a přejí jí úspěch.

V tuhle chvíli se zkrátka i hokejová soutěž aktivně zapojila do podpory válečného snažení a celé mašinérie kolem. Čistě teoreticky, i kdyby dejme tomu chtěla (nechce) konat jinak, nemůže. Je živa díky státním firmám. A stát momentálně dělá co? Stát vede válku na Ukrajině.

Když v létě čeští hráči jako Rudolf Červený nebo Dmitrij Jaškin podepisovali v Rusku smlouvy, vzali vysoké peníze i s následující variantou: posloužíte válečné propagandě, až to bude potřeba.

Nečekám, že by si Červený nebo Libor Šulák doma zarámovali fotku z dnešního dne, kdy slavně s Vladivostokem vyhráli 2:0 v maskáčových dresech. Možná, že jim to třeba nebylo úplně po chuti. Ale jednou přijali smlouvu a tohle k ní prostě patří. Budete pánové skákat, jak my budeme pískat.

Jaškin se třeba už do Česka nikdy nevrátí, má kořeny v Rusku, tam se ho nikdo ptát na nic nebude. Červený s Šulákem prožijí mnohem nepříjemnější chvilky. Ale znovu, takhle si vybrali, zvolili si cestu vysokých příjmů, na které by nikde jinde po světě nedosáhli. Něco za něco. Červený si s Vladivostokem plácl v létě, Šulák měsíc před zahájením války, kdy se o ní velmi nahlas mluvilo a byla na spadnutí, jen žádná raketa ještě nevyletěla.

Stokrát si můžete říkat, že do KHL jdete jen hrát hokej. Sto jednou uslyšíte ale reakci, že to není pravda, protože ruská hokejová liga je státní podnik a státním podnikem je i válka na Ukrajině. Že to v článku čtete už podruhé? Opakování je někdy matkou moudrosti, ne každému to napoprvé dojde.

Ve výsledku se poklony KHL směrem k vojsku a válce daly čekat. Nepřekvapily. Zásadní je, jak vše přijme český hokej. Zatím vypadá, že jasně bez vytáček. Prezident svazu Alois Hadamczik pro sport.cz okamžitě odmítl, že by připadalo v úvahu povolání Jaškina do národního týmu, to samé platí pro Šuláka.

I kdyby hráli jednou jako Gretzky s Orrem, tahle stopka by měla být nevratná. Vybrali si jinou cestu, kde si sáhnete na nějaké ty miliony navíc. Další se tím zavírá, tak to v životě chodí.

Víte, co na tom ale může být pozitivní? Jestli někdo z Česka teď přemýšlí, že by se za nějaký ten milion navíc upsal v KHL a zkouší si před zrcadlem večer říkat, že by do Ruska šel jen střílet góly a řešil hokej, ne politiku? Tak tady jasně vidí, že politiku řešit vážně nemusí. Přijde za ním úplně sama.

Hodí se sem lehce upravená filmová hláška: „Mrkni na sociální sítě, prohlídni si, jak KHL umí oslavovat armádu, ať víš, do čeho jdeš.“