Nezaměstnaný Nedvěd se zjevil v Edenu: Koketuje se Slavií?

Ta jeho kudrnatá čupřina a úsměv bonvivána nešly přehlédnout. Velikán fotbalového řemesla Pavel Nedvěd (50) se zjevil na pohárovém duelu Slavia – Vyškov (4:0).

Momentálně je bývalý viceprezident Juventusu nezaměstnaný. V polovině ledna dostal flastr 8 měsíců zákazu činnosti v kopané jako údajný spolupachatel falšování účetnictví v turínském klubu. Trest však platí jen v Itálii…

Svůdník Tvrdík

Stál na chodbě v Edenu. Na stěně za zády měl zvěčnělá jména slávistických legend. Copak tam kovaný sparťan Pavel asi hledal za štěstí? Že by podlehl svodům bosse sešívaných Jaroslava Tvrdíka (54), který nedávno koketně prohlásil: „Bylo by mi ctí s Pavlem spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral.“ Už si vybral? „Kdepak, nic takového. Tohle bylo jen krátké přátelské setkání a arrivederci,“ dušuje se pro Blesk rozšafně Nedvědův kámoš a hráčský agent Jiří Müller.

Ťafka kverulanta

Takže družná debata s trenérem červenobílých Jindřichem Trpišovským (47) byla o pěveckém repertoáru Pavlovy lásky Darinky Rolins, o drahých paprikách v nákupácích a o důchodové reformě… „Poslouchat diskuzi absolutních špiček ve svém oboru, to byl velký zážitek,“ rozplývá se nad snímkem těch dvou Tvrdík. A jedním vrzem se na Twitteru Pavla Nedvěda zastává proti kverulantovi, jenž přišel s ťafkou: „Hráčská kariéra velký klobouk dolů. A jako manažer? No nevím, chlubit se tím, že se podílel na finančních podvodech…“ Jaroslav Tvrdík mu odpověděl: „Fakt? Počkáme, až za to bude odsouzen.“

Pavel Nedvěd a Jindřich Trpišovský. Debatovali na chodbě o drahé zelenině, nebo o »Méďově« bafuňářské štaci ve Slavii?







