Bitva „ambiciózních“ pro Slavii, trápil ji její talent. Vyškov plní šéfovo přání

První a druhá liga, vem to čert, oba týmy mají své ambice a domácí pohár je postavil proti sobě. Slavia by ráda double, Vyškov zase historický postup do první ligy. Rozdíl ale znát byl, pochopitelně, kmenový brankář „sešívaných“ Antonín Kinský hostující v dresu soupeře uchránil své mužstvo před větším debaklem, než jakým byl nakonec čtyřgólový příděl.

Zvládl odstranit Jablonec i Zlín, všechno navíc venkovní výhry, ve čtvrtfinále už ale nepochodil. Odhodlaný druholigový Vyškov vyrazil do Edenu na více než 230 kilometrů dlouhou cestu, zpátky stejnou štrekou veze prohru 0:4 se Slavií. Tu čeká semifinále po dvou letech, soupeřem jí bude někdo z trojice ostatních postupujících Sparta, Bohemians, nebo Dynamo České Budějovice.

Hotovo bylo za necelých 22 minut, kdy na tabuli svítilo 3:0 pro domácí. Trefy Ondřeje Lingra, Václava Jurečky a Matěje Juráska přiměly kouče Vyškova Jana Trousila upravit rozestavení na pět obránců, a tužit se musel i brankář Antonín Kinský zapůjčený právě ze Slavie. Ta s jeho účastí v utkání bez problémů souhlasila, klauzule o zakázaném startu proti kmenovému klubu se v tomto případě neuplatňovala.

„Tonda je skvělý brankář, sledujeme ho opravdu pečlivě, stará se o něj i náš trenér gólmanů Štěpán Kolář, s nímž má Tonda individuální tréninky. Po dohodě s Honzou Trousilem dochází k nám, se Štěpánem probírají věci u videa, volají si… Je pro nás obrovským příslibem, věříme, že jednou tu dokáže velké věci,“ prorokuje talentovanému Kinskému mladšímu asistent Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl.

Přesto ještě jednou ve druhé půli inkasoval, když Václav Jurečka dorazil zblízka akci a dal svůj druhý gól v zápase. Jiný gól neplatil pro ofsajd, sudí kvůli stejnému pravidlu umazal domácím i penaltu po faulu právě Kinského na unikajícího Micka van Burena.

„Pro všechny, tedy pro mě, hráče, vedení to byla obrovská škola a jsem rád, že jsme ten zápas absolvovali, protože kromě čtyřicetiletého Míši Klesy se nikdo z kluků v kariéře nepotkal s takovým soupeřem na takovém stadionu a v takové atmosféře,“ chválil si Trousil i přes „čtyřku“ užitečný zážitek a zkušenost.

„Byl to pro nás takový intervalový běžecký trénink, nikoho za tuhle prohru nebudeme likvidovat, nám soutěž začíná až o víkendu,“ připomněl Trousil blížící se start druhé ligy, v němž Vyškov jede na hřiště Táborska.

A chce zkusit postup. Historický. „Bylo by to hezký,“ uculí se ambiciózní trenér, jehož mužstvo je usazené na druhém místě tabulky. „Vždycky mám před sebou radši nějaký cíl, výzvu. Majitel mluví o postupu, chce ho, a já bych to jemu i nám rád splnil,“ netají se Trousil, byť otázka případného azylu ještě není definitivně vyřešená, jelikož v Drnovicích, kde klub válí nyní, by nejvyšší soutěž hrát nešlo. Nejčastěji se teď mluví o Uherském Hradišti, stadionu Slovácka.

Slavia to má vlastně podobně, taky chce vyhrát svou soutěž, a k tomu i pohár. „Ještě porazit dva soupeře,“ ví Köstl, co před týmem v domácím poháru ještě leží za překážky.