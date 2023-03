V Novém Městě řádil covid: Bö závodil po pozitivním testu!

Biatlonová epidemie. Ta vypukla minulý čtvrtek v Novém Městě na Moravě, kam v rámci Světového poháru dorazili nejlepší závodníci biatlonu na světě v čele s norským lídrem Johannesem Thingnes Böem (29). V české baště tohoto sportu ale vypukla mezi startujícími i jiná »epidemie«, bohužel ta koronavirová. Nemocný byli i Johannes Thingnes Bö a jeho bratr Tarjei (34). Oba ale i přes pozitivní nález startovali! Nicméně nebyli jediní, kdo onemocněl.

První i druhý. Jak ve čtvrtečním sprintu, tak i v sobotním stíhacím závodě se na těchto příčkách umístili bratři Böovi s tím, že oba závody opanoval mladší Johannes. Zatímco první úspěch ale oba slavili coby zdraví jedinci, během sobotního stíhacího závodu startovali s pozitivním testem na koronavirus.

Jak je to možné? Pravidla SP jejich start nezakazovala, navíc se cítili dobře, proto se na start postavili. Sobotní závod tedy opět ovládli, byť si medaile přebírali v respirátorech. Pozitivní ale byli i v neděli a do smíšených štafet už nezasáhli. S největší pravděpodobností vynechají i víkendovou zastávku v Östersundu. Místo do Švédska totiž odcestovali domů. V úvahu připadá pouze nedělní účast v závodu s hromadným startem. „Na lyže se znovu postaví nejdříve v neděli,“ potvrdil manažer reprezentace Per Arne Botnan pro web Norské biatlonové unie. Po Östersundu čeká SP už jen zastávka na Holmenkollenu v Oslu.

Největší soupeř lídra odstoupil

Johannes vede celkové umístění SP, když vyhrál 13 z 16 závodů. Jeho sourozenec Tarjei je čtvrtý. Pozitivní test měl i jejich krajan a současně druhý muž letošního SP Sturla Holm Laegreid (26). Nemoc u něj propukla ještě před začátkem české zastávky. Rozhodl se tedy v Novém Městě na Moravě nestartovat.

Tím ale seznam nemocných nekončí. Dalším marodem je ukrajinský biatlonista Dmytro Pidručnyj (31), který se s pozitivním testem „pochlubil“ na sociální síti. „Běžel jsem tolik závodů. Pokud to není koleno, je to covid,“ napsal pod příspěvek. „Vyšel mi pozitivní test na koronavirus. Naneštěstí zmeškám příští zastávky SP. Doufám, že se dám co nejdřív do kupy alespoň na Národní ukrajinský šampionát v lyžařském středisku Bukovel,“ doplnil držitel zlaté medaile z MS 2019, který se nedělních závodů v Novém Městě taktéž neúčastnil. Někteří si tak kromě bodů odvezli z Česka i nechtěný suvenýr. Snad budou všichni brzy zdraví a opět na dráze.