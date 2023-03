Hamza o přípravách na MS: Bude světové! Prozradil strategii vstupného

Mají za sebou generálku na biatlonové mistrovství světa v příštím roce. I když kvůli úpravám areálu musela být na víkendový Světový pohár snížená kapacita, přišlo do Vysočina areny 86 tisíc fanoušků, kteří znovu připravili ohlušující atmosféru. „Báli jsme se, jak to bude vypadat po covidu. Navíc teď v kombinaci s tím, že výsledky nejsou úplně top. Ale Češi evidentně biatlon milují,“ těší šéfa Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzu. Kdy a za kolik se začnou prodávat vstupenky na MS?

I současná největší hvězda světového biatlonu smekla před českými fanoušky. „Tady je to nejlepší. Třicet tisíc lidí, kteří jsou zbláznění do biatlonu,“ řekl pro sociální sítě Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Johannes Thingnes Bö. Na mistrovství světa v příštím roce by měla být kapacita na stadionu ještě o dva tisíce vyšší. Co je do té doby ve Vysočina areně ještě potřeba udělat? A proč i chlapa jak hora Jiřího Hamzu dojal ceremoniál, při kterém dostaly bronzové medailistky ze Soči 2014 dodatečně své medaile?

Zhodnoťte Světový pohár v Novém Městě na Moravě z organizačního pohledu. Co vám to ukázalo směrem k mistrovství světa, které zde bude příští rok?

„V některých oblastech máme dost rezerv, ale musím poděkovat všem těm iks stům lidem v organizačním týmu. Až na detaily to vše funguje. Myslím, že jsme na dobré cestě. Doufám, že to stihneme vše dostavět a uděláme si z toho svátek. Musím poděkovat i divákům za jejich podporu a fandění. Všichni chceme medaile a čekáme na ně. Ale smekám před všemi lidmi v týmu, jsme na dobré cestě.“

Zmiňujete detaily, kdy vše úplně nefungovalo. O co jde?

„Hlavně o logistické věci, které ani nevidíte. Jsou to takové hlouposti, ale z mého pohledu dost důležité. Logistika 25 000 lidí bude obrovský nápor na město i region a organizaci parkovišť. Nejsme ve sportovní hale a nemáme tři parkovací domy. Pořád je u nás strašný rozdíl mokrá a suchá varianta. Musíme být připraveni, že 14 dnů budou rozměklé louky, bude pršet. V takovém případě pak zaparkovat auta 20 000 lidí, když bychom nemohli používat louky, by nebylo jednoduché.“

Už dřív jste zmiňoval, že v areálu bude do příštího roku potřeba udělat ještě hodně věcí. Půjde spíš o kosmetické úpravy, nebo něco, co fanoušci uvidí?

„Čekají nás velké úpravy, ale ve finále budou vypadat třeba kosmeticky. Máme projekt výstavby, který má všeobecnou podporu. Chceme být nachystaní na to, abychom měli areál připravený na dalších patnáct let pro velké světové akce. Nejen v biatlonu, ale i v horských kolech nebo běžeckém lyžování. Budeme nachystaní tak, aby to bylo světové.“

Co konkrétně se ještě změní oproti tomuto SP?

„Máme projekt rozšíření Vysočina Areny. Je tam dostavba tribuny D, veškeré zázemí pro sportovce, mazací buňky, rozšíření plus skladové zázemí. Musíme totálně zmodernizovat datové rozvody a osvětlení. A to je skoro ta největší suma, 80 milionů korun jenom tato položka. Doba ale taková je, a když chceme být in, tak musíme tyhle investice udělat. Není to jednoduché, ale chceme areál připravit, aby obstál v dnešní době udržitelnosti, kdy si počítáme uhlíkové stopy a bojíme se už skoro létat letadly, abychom nebyli málo ‚zelení‘.“

Jak se to dá udělat, být víc udržitelní a nezanechávat takovou uhlíkovou stopu?

„Nechceme navážet do nekonečna stovky kamionů materiálu a po závodech ho zase odvážet. Tento proces je pak na půl roku. Tři měsíce přivážíme, tři měsíce odvážíme. Chceme areál udělat tak, abychom s tím mohli daleko lehčeji pracovat, a svým způsobem to bude na konci obrovské ušetření nákladů i při pořádání akcí. Doprava a energie letí nahoru, musíme se dívat kolem sebe.“

Skončil Světový pohár, kdy se začnou prodávat vstupenky na mistrovství světa a s jakými cenami mají diváci počítat?

„Lístky začneme prodávat pravděpodobně 1. dubna. A lidé nemusí čekat cenový šok. Stanovili jsme si zásadu, že za jeden závod by neměla ani ta nejlepší vstupenka překročit tisícovku. Což v kombinaci s víkendovými dny může být větší číslo, ale budeme se pohybovat v cenové úrovni jen mírně nad Světovým pohárem. Pro nás je důležitější mít tu lidi, než abychom vybrali vstupné od půlky a ve finále by ekonomický efekt byl úplně stejný. Určitě to bude tak, že to bude přístupné všem a budeme pokračovat v propagaci směrem ke školám. Přes týden budou lístky určitě výrazně levnější než o víkendu. Rozpočet mistrovství je plus mínus 260 milionů, takže to dát do kupy není sranda. Máme ale neuvěřitelnou podporu od kraje Vysočina a i od státu. Máme schválenou dotaci od vlády, takže se nám dýchá výrazně lépe než před deseti lety.“

Ceny jednodenních vstupenek do Vysočina Areny při SP 2023

Tribuna A, B Tribuna D Tribuna E1 Tribuna E2 K tratím ČT 2. 3. 2023 500 Kč 400 Kč 300 Kč 250 Kč 150 Kč PÁ 3. 3. 2023 500 Kč 400 Kč 300 Kč 250 Kč 150 Kč SO 4. 3. 2023 800 Kč 750 Kč 550 Kč 450 Kč 200 Kč NE 5. 3. 2023 800 Kč 750 Kč 550 Kč 450 Kč 200 Kč

Máte ohlasy ze zahraničních týmů, co říkali na atmosféru ve Vysočina areně?

„Ole Einar Björndalen říkal, že to je tady peklo. A co napsal Johannes (Thingnes Bö) je ta největší odměna pro nás všechny (jeho příspěvek na Instagramu: Tady je to nejlepší. 30 000 lidí, kteří jsou zbláznění do biatlonu. Šel jsem mixzónou, a ani jsem neslyšel dotazy. Jedno z nejlepších míst, všichni biatlonisté se tu usmívají…). Všichni jsme se báli, jak to bude vypadat po covidu. Navíc teď v kombinaci s tím, že výsledky nejsou úplně top, aby na nás nezanevřeli. Ale odnáším si odsud to, že čeští lidi biatlon milují. A je jedno v jaké formě a za jakých výsledků. To je pro nás všechny největší odměna.“

V sobotu jste předával medaile štafetě ze Soči a Gabriela Soukalová prozradila, že jste z toho byl také naměkko.

„Nebudu si hrát na hrdinu… Bylo to devět let práce. Nebyla to úplně jednoduchá doba, když mě Rusové všude naháněli. Ale jsem hrdý na ty lidi včetně Šlésy ( Michala Šlesingra ), že jsme v dopingové kauze neustoupili. Ale trvalo to opravdu dlouho. Procesy v rámci MOV jsou nějak nastavené a to by se podle mě do budoucna mělo přehodnotit. My měli štěstí, že jsme holkám mohli medaile předat před plným barákem, ale ne každý ho má. Rozumím, že hodnota pro sportovce je jiná deset minut po závodě než devět let po něm.“

A co vaše prožitky?

„Jo, byl jsem dojatý, nemá smysl to skrývat. I proto, že vidíte osudy lidí za tím. Vašek (Fiřtík – někdejší předseda svazu) by byl hrozně rád, kdyby u toho mohl být, protože tam tehdy byl. Občas by člověk neměl emoce schovávat.“