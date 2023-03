Puskarčíková dostala bronz ze Soči: Dojemný český vzkaz od milovaného Itala!

Po devíti letech se česká ženská biatlonová štafeta dočkala konečně satisfakce. Dlouho očekávaný bronz z olympiády v ruském Soči je zaslouženě na krku kvarteta Gabriela Soukalová (33), Jitka Landová (32), Veronika Vítková (34) a Eva Puskarčíková (32). Právě poslední jmenovaná se po ceremoniálu dočkala krásného vzkazu od svého italského miláčka Thomase Bormoliniho (31).

Populární italský smíšek nebyl přítomen v Novém Městě na Moravě, a tak svou milovanou pozdravil aspoň skrze sociální sítě. „Jsem na tebe pyšní moje zlatíčko,“ napsal roztomilou češtinou k videu z předávání olympijských medailí. „Tak to vidíte! Thomas tu byl taky,“ vrátila mu to Evka popiskem u fotografie, kde je vidět jak si fotí selfie mobilem, na kterém má kryt se společnou fotografií. Je krásné sledovat, že láska biatlonovému páru pořád drží, a když náhodou nejsou spolu, tak na sebe často myslí.

Puskarčíková si však o řadu let posunutý olympijský úspěch užila naplno i bez svého partnera. Shledání s dlouholetými parťačkami a ocenění zaslouženým bronzem před fantastickou návštěvou v Novém Městě jí vehnalo slzy do očí. „Moc všem děkuji! Tento víkend byl něco neuvěřitelného! Ta energie, co z Vás šla, byla neskutečná!! Jsem pyšná na to, jak boží fanoušky tu český biatlon a všichni závodníci mají,“ poděkovala na závěr všem zúčastněným z Vysočina Areny.