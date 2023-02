Hororový příběh hokejisty ze Slovenska: Tragická smrt matky, autonehoda a rakovina!

Prošel si peklem, a dokonce ve více případech. Jen málokterý hokejista na světě se musel potýkat s takovou nepřízní osudu jako Hunter Fejes (28), který se stal nedávno novou posilou Košic. Nejen, že mu v dětství tragicky zahynula matka a ležel pět dní v bezvědomí, ale také mu diagnostikovali rakovinu!

Nechybělo moc a o rodákovi z Aljašky by slovenští hokejoví fanoušci nikdy neslyšeli. Když totiž bylo Fejesovi deset let, jako zázrakem přežil závažnou dopravní nehodu. Během ní utrpěl frakturu lebky. Po nehodě byl šmahem převezen do nemocnice, kde pět dní ležel v kritickém stavu v bezvědomí. Když se probudil, čekala ho příšerná zpráva. Jeho maminka autonehodu nepřežila! Z té informace se totálně sesypal.

„Moje matka byla mou nejlepší kamarádkou, se kterou jsem vždy vtipkoval a povídal si o různých věcech,“ napsal Fejes ve své seminárce na střední. Následně se největší Hunterovou oporou stal jeho táta, pro kterého byla smrt jeho matky také zdrcující.

Rakovina? Začalo to u večeře

Aby toho nebylo málo, o několik let později si bývalý křidelník znojemských Orlů prošel další těžkým obdobím. Po skončení loňského ročníku severoamerické ligy ECHL šel Fejes na večeři. Najednou měl ale pocit, že něco není v pořádku. „Jako sportovec jste na změny ve svém těle velice citliví,“ uvedl hráč, kterého v roce 2012 draftovali zástupci Phoenix Coyotes, pro zámořská média. Po nahmatání bulky šel na vyšetření, které nedopadlo vůbec dobře. V jeho osmadvaceti letech mu diagnostikovali rakovinu! „V tu chvíli jsem byl šokovaný. Nevěděl jsem, co mám dělat,“ přiznal se. „Pamatuju si, že jsem jen seděl v autě a brečel.“

Od loňského června Hunter absolvoval čtyři chemoterapie. Během nich stále bruslil a pokračoval v kondiční přípravě. A čtyři měsíce nato mohl americký forvard zazvonit zvonečkem na důkaz plného uzdravení! 22. prosince si nadělil předčasný vánoční dárek v podobě návratu do zápasu, ve kterém dokonce zaznamenal nahrávku. V publiku ho navíc podporovali doktoři, zdravotní sestry a blízcí. Zkrátka všichni, co mu při léčbě drželi palce.

A co říká na košické angažmá? „Hala je krásná. Už se těším na atmosféru. Slyšel jsem, že Košice mají jen ty nejvyšší ambice. Na ledě nechám srdce a věřím, že budu přínosem,“ prohlásil v rozhovoru pro klubovou stránku. Snad se tedy vše začne obracet k lepšímu.