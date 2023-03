SESTŘIH: Historický debakl United! Reds ponížili rivala, Salah legendou

Tak to byl koncert, který by i The Beatles mohli závidět. Liverpool rozebral na Anfield Manchester United 7:0. „Nemám slov. Úchvatný zápas. Ukázali jsme všem, čeho jsme schopní,“ radoval se Jürgen Klopp, jehož svěřenie nadělili „rudým ďáblům“ nejtěžší debakl za posledních 92 let. Hlavní hvězdou utkání byl Mohamed Salah, jenž se díky dvěma gólům stal nejlepším střelcem „reds“ v historii Premier League.